Perfumerías Avenida anuncia que, siguiendo la recomendación del Gobierno, no viajará a Rusia para disputar su duelo de Eurocup

Perfumerías Avenida ha emitido un comunicado oficial en la noche de este lunes, 9 de marzo, anunciando que, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, han decidido no viajar a Rusia este martes, viaje que iban a emprender con motivo del duelo de Cuartos de Final de la Eurocup que medirá a las de Ortega frente al Dinamo de Kursk.

Sin embargo, tanto jugadoras como staff técnico corrían el riesgo de quedarse 14 días aisladas nada más pisaran suelo ruso, ya que el Gobierno de Putin ha instuarado unas severas medidas para todas las personas que procedan de países donde hay casos de coronavirus.

Perfumerías Avenida explica en el comunicado que esta decisión viene tomada tras numerosas conversaciones con la Federación Española de Baloncesto y siempre primando la importancia y la salud de jugadoras y de cuerpo técnico "antes que factores deportivos".

Ya hay varios precedentes de partidos no disputados este mismo año tras el estallido de la crisis del coronavirus. Los dos partidos de la última jornada de Euroliga en los que estaban involucrados el Familia Schio y el Reyer Venezia no se disputaron al no presentarse el TTT Riga y el Sopron, respectivamente, ganando los dos conjuntos italianos los choques por 20-0. Habrá que ver si, además de perder el encuentro, Perfumerías Avenida queda eliminado de la competición, aspecto que el club ha dejado -con acierto- en segundo plano.