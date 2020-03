Cavafe desvela las tres 'c' de Unionistas: "Cabeza, corazón y cojones"

Cavafe retornó a la titularidad en Unionistas ante el filial del Osasuna. El zaguero ocupó el puesto de lateral derecho y, además, anotó el tercer tanto del partido. Cavafe desvela en SALAMANCA24HORAS las tres 'c' que pide Jabi Luaces a sus jugadores.

Titularidad. "Muy contento porque el trabajo se ve reflejado. Volver a la titularidad, sea contra quien sea y en el campo que sea, es motivo de alegría. No se puede pedir más que volver con gol".

Polivalencia. "Jabi siempre nos pide a todos las tres 'c': cabeza, corazón y cojones. Soy un chico muy polivalente y puedo jugar de lateral derecho, de central o de lateral izquierdo aunque no es mi pierna. Creo que me puedo adaptar bien a cualquier posición de atrás y estoy al servicio del equipo".

Primeros meses en Unionistas. "Estoy muy contento. Me acogieron bastante bien tanto el vestuario como la ciudad. Me quedé impresionado con este ambiente que da la afición. Me siento como en casa y también estoy cerquita de la mía, así que no me puedo quejar".

Concentración. "Este partido, que ganas por es una especie de espejismo: te vas muy contento a casa pero este martes ya empieza la semana y son otros tres puntos. No podemos olvidarnos que estamos abajo. Ni éramos tan malos hace dos semanas, ni ahora somos tan buenos. Estamos centrados en ganar al Arenas".