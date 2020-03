​Diego González: “Estoy a muerte con el equipo y voy a estar así hasta el final”

Diego González volvió a contar con minutos en Liga. El centrocampista de Unionistas salió a cinco minutos para el final y, tan solo un minuto después, puso el 4-0 en el tanteador en una bonita jugada colectiva. Tras el gol, Diego se señalaba el escudo ante sus aficionados.

Minutos ante el Osasuna B. “Más que el gol, volver a tener minutos. Tenía muchas ganas. Los tuve contra el Real Madrid pero en Liga, después de la lesión, no había disfrutado de minutos. Aunque sean pocos, es de agradecer. Vuelves a tener ese ritmo de competición, esa confianza… a partir de ahora todo va a ser más fácil”.

Aspecto psicológico. “Es difícil. He estado siempre a tener muchos minutos y este año es más difícil: soy el más pequeño y vengo de Tercera. Lo he pasado mal porque me vi muy bien antes de la lesión. Creo que tuve mala suerte. Luego el equipo estuvo muy bien y me ha costado entrar. He trabajado todos los días y el fútbol me ha devuelto esa posibilidad”.

Apoyos. “Sinceramente, en la familia. Pero creo que el equipo me ha arropado muy bien y me quieren mucho. Me lo han hecho todo mucho más fácil”.

Gol ante Osasuna B. “Yo creo que el gol me va a ayudar a tener confianza. Cuando ves que vas a salir, no te fijas ni en el minuto que es. Me centraba en las ganas que tenía de volver a estar ahí. Di todo lo que pude de mí y me llegó la recompensa del gol. Me agarro el escudo porque es una acumulación de impotencia, de rabia y de que estaba mal por no jugar y por la situación del equipo. Quiero a este equipo y todos te transmiten confianza. Quiero agradecer a todos, tanto a la directiva como a la gente de fuera. Estoy a muerte con el equipo y voy a estar así hasta el final”.

Arenas. “Es un partido muy importante porque nos enfrentamos ante un equipo que está con nosotros. Una victoria sería clave para la confianza y para meterles tres puntos más que, a diez partidos para el final, sería muy importante”.