Amenazas de muerte a Sara Sálamo por su crítica a Santiago Abascal

No es la primera vez que Sara Sálamo se mete en un lio con los votantes de extrema derecha. En las últimas elecciones generales, la actriz recibió acoso en las redes por arremeter contra Vox. Y ahora ha vuelto a enfurecer a los votantes de extrema derecha por su crítica a Santiago Abascal tras su paso por el programa ‘Cuestión de Poder’ del canal colombiano NTN24, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

La joven canaria comentó a través de Instagram la entrevista, en la que el periodista Gustau Alegret evidenció con datos las contradicciones del discurso del líder de Vox. Y en esta misma red social recibió la respuesta de algunos usuarios indignados con sus opiniones.

“A ver qué vas a decir tú de Vox, hija de puta. Por gente como tú este país se va a la mierda, pedazo de zorra. Como digas algo de Vox voy a matar a tu hijo y al puto gordo de su padre” y “Vox es sagrado, quédate con eso. Tú eres una feminazi y ojalá te violen, pedazo de zorra”, son los ejemplos que compartió.

Como ella misma comentó en otra historia, estas amenazas de muerte a su hijo Theo y a Isco Alarcón no son anecdóticas. “Llegan más de lo que creéis en estos terminos”, afirmó.

En el Día Internacional de la Mujer, Sara compartió una fotografía con su pequeño y un texto dedicado a aquellos que creen que las mujeres que son madres solo se pueden dedicar al cuidado de sus hijos: “En uno de mis últimos trabajos, alguien me dijo la frase: ‘No vamos a entrar en el debate de si las madres debéis trabajar o no’. Fue tan sumamente insultante para mí ese comentario, que no pude ni responderle”, empezó.

“En ningún momento me dijo ‘los padres y las madres’. Solo nos citó a nosotras. La maternidad es otro ‘temazo’ para el feminismo. Y solo me he dado cuenta tras haber parido. Lo cierto es que, en cada etapa de mi vida, me doy cuenta de lo normalizados que tenemos ciertos comportamientos, actitudes o comentarios machistas. Y de lo poco que nos planteamos las cosas en nuestro día día. Por eso el 8M sigue siendo tan imprescindible.”, siguió criticando.

Y finalizó con un mensaje optimista: “Porque aunque en Europa avanzamos poquito a poco, el camino aún es largo. Yo en mi caso lo afronto con esta sonrisa. Sin perder ni un ápice de fuerza y ganas porque todo cambie hacia una sociedad igualitaria”.