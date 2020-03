​Lola Herrada, de vuelta de Roma hasta Salamanca: “No tengo miedo al coronavirus pero sí a contagiarlo a mi familia”

María Dolores Herrada Sánchez es una bejarana de 22 años que se marchó de Erasmus a Roma. ‘Lola’, como la conocen su núcleo cercano, tomó en la noche del lunes la decisión de retornar de forma inmediata desde Italia a España. “A las diez de la noche explicaron la situación y quince minutos después cogí el vuelo. Eso sí, había subido muchísimo el precio de los billetes de vuelta. Esta mañana he salido de madrugada para España y he estado casi tres horas en el aeropuerto. Tenemos la opción de volver y yo he decidido volver. A los italianos les preguntaban de todo en el aeropuerto”, explica a SALAMANCA24HORAS mientras está en el autobús de vuelta hacia Salamanca.

En septiembre viajó hasta Roma y, tras volver a casa en las fechas navideñas, el 12 de enero regresó a suelo italiano. “Desde mediados de febrero ya se empezaba a oír que iban a cerrar fronteras con China. Mis amigas fueron al Carnaval de Venecia y tuvieron que volver porque estaban cerrando las puertas de la ciudad. El 24 de febrero cerraron Milán y la zona norte de Italia. En Roma había normalidad por entonces y apenas se veían mascarillas. Pero, a partir del 3 de marzo, el Gobierno dio unas directrices claras y un día después cancelaron las universidades y los colegios. Yo estaba ese fin estaba en Nápoles y ya nos comunicaron que cerraban algunas regiones. Ayer (lunes) dijeron que cerraban todas y tomé la decisión de volverme a España”, continúa Lola.

La bejarana describe cómo era la situación actual en Roma: “Es una cuarentena real. Si sales a la calle, te multan. Solo puedes salir si tienes un problema muy grave. Por ejemplo, si sales a hacer la compra, entran al supermercado de cinco en cinco”.





Lola Herrada, estudiante de Medicina en la USAL, no teme a la enfermedad pero sí a un hipotético contagio a otras personas. “Tengo la edad que tengo y estudio Medicina, así que no me da miedo la enfermedad. A lo único que tengo miedo es a contagiar a mi familia. Todos los que estamos volviendo valoramos hacernos la prueba, pero supongo que tendrá que venir el 112 a casa. Se supone que lo más prudente es eso pero no tengo ningún síntoma”, admite.

Vuelve a España sin conocer ningún caso cercano de coronavirus pero su familia ha estado muy pendiente durante todo este tiempo. “Mi madre estaba pidiéndome que no saliese de casa pero ya le dije que quería volver. Al menos, en España se puede estar en la calle. Ha sido una estampida desde el sábado, que se comenzaron a ir todos mis amigos”, concluye la bejarana, ya en el autobús de vuelta hacia Salamanca.