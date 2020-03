Los técnicos 'charros' de Segunda B y Tercera hablan sobre jugar a puerta cerrada

SALAMANCA24HORAS consultó con los técnicos de los equipos charros de Segunda B y Tercera sobre jugar los partidos a puerta cerrada e incluso por la posibilidad de no disputar la jornada de Liga. SALAMANCA24HORAS se puso en contacto con el Salamanca CF UDS para recoger unas palabras de Rafa Dueñas sin suerte.

Ángel Sánchez. “Jugar a puerta cerrada no me parece la medida más acertada porque el fútbol sin aficionados pierde su esencia. También para el club pierde ingresos. Tampoco lo veo porque se está preservando la salud de los aficionados pero la de los jugadores no. Habría que suspenderlos. Y mira que a nosotros no nos interesa deportivamente parar pero siempre hay que mirar por la salud del jugador”.

Jabi Luaces. “Creo que el tema se está saliendo de madre y va a acabar como en Italia. Yo pienso que el fútbol es para jugarlo con espectadores. Jugar a puerta cerrada no es lo ideal pero hay que entender la situación. Yo creo que se deberían de suspender los partidos y jugarlos más tarde. Sin embargo, no se sabe cuánto va a continuar esta situación, porque no tiene pinta de que sean dos o tres semanas... Parece que va para largo. Desgraciadamente para los aficionados que para los jugadores, se va a tener que jugar. Para la Segunda B, creo que lo mejor es jugar a puerta cerrada y acabar la temporada”.

Pablo Cortés. “Entiendo y acepto la decisión que, ante medidas de prevención y ante situaciones de aglomeración de personas, lo más importante es la salud de las personas. En un partido de fútbol hay en disposición dos equipos que están jugando, también pueden correr el riesgo de contagio. Incluso, más allá del fútbol, en la vida habitual también puede haber contagios. Es la medida que pone la Federación es que no vaya público a los partidos, pues aceptamos esa decisión. Pero sí que es verdad que hay que verlo con todas las perspectivas. Con un calendario tan ajustado y con la disputa del playoff, suspender la competición va a trastocar mucho el calendario”.

Arturo Martín. “Evidentemente, a nadie nos gusta la dirección que está cogiendo esto de tener que supender partidos o jugar a puerta cerrada. Se pierde la gracia de la competición. Pero por sanidad y por la desinformación que tenemos lo más normal y lógico es que se tomen medidas”.