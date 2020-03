​Colas en los supermercados salmantinos, algo que no es necesario porque “no habrá desabastecimiento de alimentos”

Tanto desde el Gobierno como desde los diferentes cadenas de supermercados han reiterado que no se contempla el quedarse sin alimentos, y recuerdan que hacer “acopio de productos” puede ser perjudicial para el derroche alimentario

A primera hora de este miércoles, 11 de enero, se ha podido ver a algunos habitantes de la ciudad de Salamanca haciendo colas mientras abrían las puertas de los supermercados, algo poco habitual pero no inusual.

Sin embargo, este gesto no es, en absoluto, necesario. Y es que el Gobierno no tiene constancia de que se haya producido en los comercios españoles y supermercados un desabastecimiento de productos ni alimentos tras el anuncio del cambio de escenario a “contención reforzada” en la estrategia de la lucha contra el coronavirus. Han pedido a la población que no hagan acopio de productos, ya que esto podría aumentar el derroche alimentario.

"El ministro de Agricultura está en contacto directo con las principales empresas de distribución, con el objeto de detectar precozmente si se produce algún tipo de desabastecimiento de alguno de los centros comerciales", ha añadido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

No ha sido la única en avisar. El presidente de Mercadona, Juan Roig, lanzaba un mensaje de tranquilidad asegurando que “en todos nuestros productos, procesos e instalaciones la situación es de normalidad” y ha recordado que “si hay algo que agrava la situación, es el miedo”, pidiendo no hacer “compras impulsivas” porque habrá “productos suficientes” en todo momento.

Lo mismo afirmó ayer Carrefour Salamanca en un comunicado, en el que explicaba que trabajan con sus colaboradores y proveedores “para garantizar la disponibilidad de nuestros productos para todos los clientes”.

Así pues, tanto Gobierno como las diferentes cadenas de supermercados han desaconsejado acudir masivamente a comprar.