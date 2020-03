Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian su boda

Campanas de boda en la pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Tras muchas idas y venidas, la televisiva pareja ha decidido dar un paso más en su relación hasta el punto de casarse, según informa el diario digital 20minutos.

Así lo han anunciado, vía exclusiva, en la revista Lecturas. La pareja dice que casarse sin testigos en una playa paradisíaca por un rito exótico. "Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial en un lugar paradisíaco", cuenta Kiko Jiménez. "En la playa, solos. No somos de papeleos", apostilla Sofía.

Pero las noticias no se quedan ahí. Ambos expresan también su deseo de convertirse próximamente en padres. "Si aún no me he quedado embarazada es porque estoy tomando una medicación para la piel, y no puedo hasta que termine el tratamiento", confiesa la ganadora de Gran Hermano y Supervivientes.

Además, la pareja se desnuda por completo -y casi en el sentido más literal- y da detalles de su vida íntima: "El sexo es cada vez mejor", aseguran.

Eso sí, sin dejar de lanzar un dardo a Gloria Camila, ex de él y enemiga pública -en la televisión- de ella: "Sofía es muy tierna. Saca lo mejor de mí. Gloria necesitaba vivir siempre en el conflicto, me agotaba", asegura el colaborador televisivo.