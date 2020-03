Violeta Magriñán desvela que Fabio le ha sido infiel

Desde hace algunas semanas se rumoreaba que la pareja que conforman Faio y Violeta no pasaba por un buen momento. Esta situación la ha confirmado la propia Violeta este martes en ‘MYHYV’: Fabio le ha puesto los cuernos, según informa el diario Mundo Deportivo.

En mitad de una discusión con Sofía Suescun y Kiko Jiménez, Violeta ha lanzado la bomba: “Fue este verano. Se lió con una chica. Fueron un par de besos y yo decidí perdonarlo”. Al escuchar esto, la reacción de Sofía ha sido reírse en su cara y Kiko le ha reprochado que le hubiera llamado “cornudo” días atrás.

Para responderle, la extronista le ha echado en cara que ella no lo ha hecho público ni lo ha contado en una revista: “A lo mejor hubiese sido mejor ir a los platós a contarlo, pero preferí quedármelo para mí, compartirlo con mis amigas y con la gente que quiero”.

Toñi Moreno ha querido animar a la chica y ha bajado a darle un abrazo: “Tenéis una relación preciosa, a luchar por ella”.

Violeta ya anunció a través de Instagram que hablaría sobre el tema en el programa. Aseguraba que “no es algo que me avergüence” y que le ha hecho sufrir “muchísimo”. Al “revivirlo voy a estar llorando y hecha polvo”, pero “se me pasará, volveré a estar fuerte y me dará absolutamente igual lo que digáis”.

No ha revelado la identidad de la chica, solo dice que era “amiga mía, o eso pensaba yo…”.

‘MYHYV’ anuncia que Fabio dará su versión en el programa de este miércoles.