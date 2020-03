​VÍDEO | Los problemas de los salmantinos ‘encerrados’ en Roma: “El Consulado te dice que te busques alguna forma de volver a España, pero que te busques la vida”

Raúl fue uno de los grandes afectados por el cierre del espacio aéreo entre España e Italia. Las compañías le han cancelado hasta tres vuelos diferentes para volver a su país natal con escalas. La única solución que le ofrece el Consulado es, con suerte, volver a través de un ferry a Barcelona, algo “que no creo que sea mucho más seguro”

“Llamé al hotel, a la aerolínea y a la Embajada de España en Roma. Me dijeron que podía volar sin problemas, que en Roma la situación no era muy diferente a la de Madrid y no iba a pasar nada”. Así comienza la historia de Raúl, un salmantino que tenía, desde el pasado año, unas vacaciones cogidas para disfrutar en la capital de Italia.

Pese a que se lo estuvo pensando hasta el último segundo, la seguridad que le ofrecieron tanto las empresas privadas como la representación de España en el país transalpino le hicieron tomar una decisión, a la postre, errónea. A las 10 horas de este pasado martes salía desde el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez su vuelo con destino Roma.

Al aterrizar, estalló la bomba. El Gobierno, tras reunirse, decidía cerrar el espacio aéreo entre España e Italia a partir de la medianoche. Comenzaba entonces una cuenta atrás que, por el momento, no ha terminado. Y es que su objetivo es volver a España lo antes que pueda, pero no se lo están poniendo nada fácil.





“No podemos volar ni con escalas”, cuenta Raúl, que compró hasta tres vuelos con destino Lisboa, Oporto y Londres para luego hacer escala y volver a Madrid, lugar donde reside. “Pero la compañía, aunque te deja comprarlos, te los cancela tres horas antes sin avisar”, relata, valorando que cree que eso se debe a que “los billetes los están comprando españoles que quieren volver”.

Y es que desde el Consulado no les ofrecen ninguna solución. “Te dicen que te busques alguna forma de volver a España, que te busques la vida”, explica. Lo único que le han propuesto es “mandarlo a una agencia de viajes, que te dan un papelito indicando dónde están la más cercana, y que, con suerte, haya un ferry para ir hasta Barcelona”, una idea que Raúl no cree que sea “muy segura”: “No podemos ir en avión pero si podemos pasar varias horas en un barco”.

“¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se pregunta este charro, que insiste en que “hay más casos de contagios en Madrid que en Roma”. Por el momento, decenas de personas están a la espera de que el Consulado les proponga algo más. De hecho, se puede ver en el vídeo que muchas están dentro de las instalaciones esperando una solución.

Gente de todo tipo, pero sobre todo “que están de turismo. Desde jóvenes hasta familias y personas mayores, que no tienen casa ni hotel y se han quedado tirados”, relata. No es su caso, ya que tiene alojamiento hasta el próximo miércoles. Pero después, no sabe qué hará, ya que nadie la asegura que pueda haber vuelto a España.

Por el momento, el espacio aéreo está cerrado durante 14 días. “Pero pueden ir prorrogándolo sucesivamente”, recuerda Raúl, por lo que nadie le asegura que dentro de dos semanas, en el caso de que no lo haya hecho de otra forma, pueda volver.

Él, por el momento, está tranquilo y sin miedo al coronavirus. Es consciente de que hay gente que se encuentra en una situación peor -“a algunos incluso los dejaron volar a las ocho de la tarde”-. No son las vacaciones que había soñado, pero ahora no se trata de disfrutar de unos días en la impresionante ciudad de Roma, sino de volver a su país.