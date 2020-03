La expresidenta del Congreso Ana Pastor da positivo por coronavirus

Primer positivo por coronavirus en el PP. La diputada del PP Ana Pastor ha confirmado que está contagiada por el nuevo virus, que en España ha infectado a más de 2.000 personas, según las últimas cifras de Sanidad, informa el diario El Español.

"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", ha escrito la política en Twitter.

Con el contagio de Ana Pastor son ya tres los políticos nacionales contagiados por Coronavirus tras los casos confirmados del diputado de Vox Javier Ortega Smith y Carlos José Zambrano, también de la formación política de Santiago Abascal.