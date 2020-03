VIDEO | La imprudente broma de Rudy Gobert manoseando varios micrófonos dos días antes de dar positivo en coronavirus

El positivo en coronavirus de Rudy Gobert, reconocido como el mejor defensa de la NBA, ha paralizado por completo la liga. La Asociación anunció la suspensión de la temporada de manera indefinida al considerar también inviable el disputar partidos a puerta cerrada, según informa el diario digital 20minutos.

Sin embargo, toda esta decisión se ha precipitado por el positivo del de los Jazz, que ahora está en la mira de todos por unas imágenes que han trascendido del pasado lunes.

Dos días antes de confirmar su contagio, el pívot no se tomaba muy en serio la situación. Clara prueba de ello fue el final de su rueda de prensa del pasado lunes, cuando bromeó tocando todos los micrófonos que había en la mesa, con los periodistas también presentes.

Un gesto que dos días después cobra muchísima más trascendencia, pues es más que probable que el jugador ya estuviese infectado con el coronavirus aquel día.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4