Tinder en tiempos de coronavirus: 'He cerrado mi cuenta por miedo al contagio'

Coronavirus, procedente de Wuhan. Me encanta viajar. ¿Una tarde perfecta? Netflix, mantita, tos, fiebre… No sé, piénsalo. Si el virus estuviera en Tinder, este podría ser su perfil. De hecho, en algunos países como Colombia, más de una persona se ha encontrado con esta cuenta mientras deslizaba los perfiles de otros usuarios. Lo que no sabemos es si le habrán dado ‘superlike’. Pero, más allá de bromas, la realidad es que el coronavirus ha llegado a Tinder.

Tal y como publica el portal Hipertextual, el primer síntoma fue que la empresa ha compartido un mensaje con todos los usuarios en el que da consejos para evitar el contagio y enlaza a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener más detalles de las últimas actualizaciones sobre el alcance del virus, que ya ha afectado a más de 2.000 personas y ha provocado la muerte de otras 47 en España. Las precauciones que recomiendan son lavarse las manos, llevar encima gel desinfectante, evitar tocarse la cara y mantener una distancia prudencial con la otra persona en eventos sociales. Pero ¿cómo podemos tener una cita a una distancia prudencial? Bienvenidos al amor en los tiempos del coronavirus.

Darío, de 29 años, lo tiene claro y ha decidido cerrar su cuenta. "El factor decisivo ha sido por el miedo al contagio y propagación del virus. Al fin y al cabo estás conociendo a personas al azar, por decirlo de una manera, y no sabes si está infectada con el virus o no, o que pueda tenerlo yo mismo y contagiar a más personas sin saber yo mismo que lo tengo", explicó.

Para Darío, tener citas es lo más normal del mundo. Queda con alguien en un bar, beben y comen algo -la mayoría de las veces compartiendo la comida- y charlan. Hasta aquí, nada fuera de lo común pero, según las recomendaciones para evitar contagios, no deberíamos acercarnos mucho a la otra persona y no compartir alimentos. Y eso que ni siquiera estamos hablando de besos o de mantener relaciones sexuales.

Los peligros de contraer el coronavirus existen también entre amigos y familiares, porque es imposible controlar con quién todos han mantenido contacto. Imaginémonos con un desconocido. "Es decisión de cada uno cerrar la cuenta y asumir que se está corriendo un riesgo en cierta manera a la hora de conocer a alguien", explicó para Hipertextual.

Para otros, sin embargo, la realidad no ha cambiado mucho desde que se extendió el coronavirus. Sara, de 27 años y también residente en Madrid, está quedando con un chico desde hace poco. La primera vez que se vieron, el número de contagiados en la capital era menor, aunque ella le preguntó si había estado recientemente en Italia. "Me dijo que no y pensé, ‘tengo carta blanca’". Si le hubiera dicho que sí, añadió, seguramente hubiera cortado toda relación, aunque no descarta seguir viendo a otras personas.