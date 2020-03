La cabal carta de un padre a sus hijos para tranquilizarles ante el coronavirus

Los mayores son un grupo de riesgo ante el coronavirus, una enfermedad frente a la que se desconsejan las reuniones y la cercanía. Por eso los hijos del protagonista de esta historia vieron prudente no ir a ver a sus padres, de 72 años, según informa el diario digital 20minutos.

Sin embargo, la intranquilidad sí hizo que les enviaran numerosos mensajes para ver si estaban bien, si necesitaban algo, etc. Al final, la respuesta del padre fue maravillosa.

Tal y como ha compartido la periodista Carmen Matas ha contado en Twitter, su padre, al que le gusta escribir, les ha tranquilizado con un sencillo texto enviado por internet.

"Gracias hijos por vuestra preocupación", comienza diciendo. "La situación se agrava por momentos. Ayer fui a consulta de mi médica de cabecera, por una cuestión burocrática y la encontré medio histérica. Ella, que conoce su mundo, me describió la situación como excepcional y muy peligrosa. En su opinión se tenían que haber tomado medidas hace varias semanas", narra el hombre, que a continuación aconseja a sus hijos.

"Nosotros, lo que tenemos que hacer es concienciarnos en respetar la cuarentena, porque nos jugamos mucho en ello. Salir solo para darnos una caminata por el exterior del barrio y el resto del día desarrollar actividades dentro de casa, que las hay en buen número".

Además, los padres de esta familia no dejan de ejercer de tales: "De todas formas, si tenéis algún apuro o necesidad, sabéis que podéis contar con nosotros. El tema no solo es que los nietos nos puedan transmitir el virus, sin, también que nosotros lo podamos hacer con ellos".

Y acaba de una forma genial: "Lamentando toda esta situación, os enviamos una gran cantidad de besos, así como croquetas digitales".

En un segundo mensaje, el padre, abrumado por la difusión de su carta, explicó, ya para su audiencia, que a toda la familia les gustan las croquetas de la abuela y que su suministro "es habitual en las visitas familiares" y que al no poder mandarlas reales, las mandó digitales.

Mis padres tienen 72 años y sus hijos estamos un poco preocupados por ellos. Como lo más prudente es no ir a verlos, no paramos de preguntarles y hoy mi padre -al que le encanta escribir- nos ha mandado este texto para calmarnos. Se me ha metido una cosa en el ojo. #CODVID19 pic.twitter.com/K4NFYc2aUg