"Tenemos pánico a la Semana Santa, si no hay disciplina individual y colectiva tendremos un problema serio con el coronavirus"

El alcalde de Pereña de la Ribera pide a las familias que residen fueran de la localidad que no acudan en Semana Santa a ver a sus mayores

Pereña de la Ribera es una localidad con poco más de 300 habitantes, un elevado porcentaje con edad avanzada y una residencia municipal de mayores con 29 residentes. Y son precisamente los más mayores, población de riesgo frente al coronavirus, los que preocupan al alcalde de esta localidad arribeña, y también médico, Luis Rodríguez.

A la lógica preocupación por el constante aumento de casos de coronavirus, se suma el importante número de familiares que, procedentes de Madrid, País Vasco o Barcelona, concentran su llegada a esta localidad durante Semana Santa. Rodríguez. Reconociendo que no son los alcaldes los que deben tomar las medidas, asegura que, siguiendo las indicaciones genéricas, lo hará pensando más en la Semana Santa que en estos días previos.

El regidor de Pereña explica que la Semana Santa, siempre, han sido días de afluencia masiva de gente a los pueblos de toda la comarca, procedentes de Madrid, Bilbao o Barcelona, por lo que los médicos "le tenemos pánico a esas fechas, si no existe disciplina individual y colectiva y la gente no se abstiene de venir, podemos tener un problema muy serio con el coronavirus".

"Es una emergencia sanitaria, hay que ser contundentes con las medidas"

Rotundo y claro, Luis Rodríguez explica que, a la gente de su pueblo que vive fuera, les dice que si quieren a sus padres, a sus mayores y a sus abuelos que viven en el pueblo "no vengan, que esperen al verano, que ya habrá pasado todo". Ahora se piden esfuerzos individuales y colectivos para tratar de limitar el efecto "y hay que hacerlos y a lo mejor uno de esos esfuerzos en quedarnos en casa en Semana Santa".

En el caso concreto de la residencia municipal de Pereña, se han limitado las visitas a las estrictamente necesarias; las trabajadores han extremado las medidas de prevención y protección y desde el Ayuntamiento "hemos pedido a los residentes que sean ellos los que llamen a sus familias y les aconsejen no acudir a Pereña durante Semana Santa".

El alcalde argumenta que si se cierran los colegios en la Comunidad de Madrid no puede ser que al día siguiente aparezca una madre con los tres hijos en el pueblo para dejárselos a los abuelos 15 días porque no tienen clase. "Si vienen, hay que decirle que tienen que tomar medidas de aislamiento domiciliario".

"Entiendo muy bien las medidas que se están tomando, no entiendo algunas que no se han tomado, pero yo no soy quien las tiene que determinar", asegura, dejando claro que se trata de una emergencia sanitaria "y hay que ser contundentes con las medidas sanitarias".