Las medidas de precaución por el coronavirus en Salamanca forman colas en negocios e instituciones

Con el repunte de casos del coronavirus en España se han extremado las precauciones cancelando multitud de actos, clases en la universidad y fomentando el teletrabajo. Sin embargo, la vida sigue. Por eso algunos negocios e instituciones han implementado una serie de medidas seguridad.

Es el caso de la Farmacia Liceo, que para maximizar las medidas indicadas por el Gobierno y el Colegio de Farmacéuticos dispensarán los medicamentos a través de una ventanilla para que los clientes no estén en el interior. Así se puede ver una cola en la calle en la que se pide que se respete el espacio de 1,5 metros.

El propietario de la farmacia, Amador Felipe, explica a este periódico que “la gente se lo toma muy bien. Perdemos la cercanía, pero como tenemos un cristal la gente lo entiende perfectamente”. De hecho, los mismos farmacéuticos atienden con una mascarilla puesta para protegerse.

Además también han limitado la venta a los medicamentos, de manera que si alguien quiere algo que no es un medicamento piden que se compre a través de la página web para darle toda la prioridad a las medicinas. De la misma manera, ante la necesidad de medicamentos están facilitando todo lo posible la dispensación aconsejando a los pacientes que no vayan a los centros de salud. También se recomienda que si ya tienen prescripción lo deseable es que el médico active la receta electrónica por teléfono para no colapsar los centros.

En la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, ubicada en la Gran Vía, también se han adoptado medidas de precaución. Desde primera hora de la mañana se podía ver en el exterior una cola de gente. Y es que, para evitar aglomeraciones en el interior solo dejarán pasar grupos de diez personas cada vez. También aconsejan respetar la distancia de seguridad y ofrecen un dispensador de hidrogel a la entrada para que los que entran puedan desinfectarse las manos.

Otro ejemplo es el del autobús de Donantes de Sangre en la plaza de los Bandos, donde también se podían apreciar colas a primera hora de la mañana. Según explican, se debe a que las donaciones se han unificado allí en este viernes. Además, “la gente es muy solidaria con la donación y cuando se ha visto que en Madrid se ha visto mal se han acercado a donar”. Detallan que “cuando se pide a la gente que no salga a la calle, se frena todo, también las donaciones”, a pesar de que las necesidades no bajan. Por eso, es fundamental que la gente se acerque a donar para mantener los niveles de reservas.