​Igea hace un llamamiento: “Cualquiera puede contribuir a salvar vida. No se trata de pensar en ti y demostrar que no tienes miedo, sino pensar en tus abuelos y tus seres queridos”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, ha llamado a la responsabilidad a toda la sociedad castellano y leonesa con motivo de la crisis del coronavirus en la rueda de prensa en la que han anunciado un paquete de medidas para afrontarla.

Así, Igea ha recordado que con el Covid-19 “sólo mueren personas mayores” y ha explicado que él lleva 30 años dedicados al mundo de la medicina pero que, con esta situación, “cualquiera puede contribuir a salvar vidas”.

Además, ha valorado que “no se trata de pensar en ti, sino en tus abuelos y tus seres queridos que están en una situación de debilidad si tú no haces lo correcto. Es un mensaje de responsabilidad, no se trata de demostrar que no tienes miedo a nada, sino que tienes amor a los tuyos”.