​Los trabajadores de los autobuses salmantinos denuncian la nula desinfección de los vehículos: “Usan un trapo y un desengrasante; se está jugando con la salud de la población”

El futuro del transporte público durante los próximos días no está garantizado. La crisis del coronavirus ha provocado que desde la Junta de Castilla y León se recomiende “encarecidamente” no usar este medio de transporte e, incluso, ha pedido que a partir de la medianoche de este sábado se suspenda.

El motivo es que puede ser uno de los principales focos de infección y propagación del virus. Algo que en el transporte urbano de Salamanca podría ocurrir con mayor rapidez, según denuncian los trabajadores. Y es que apenas hay una persona encargada de limpiar, que no desinfectar, todos los vehículos.

Según cuentan empleados de Salamanca de Transportes a este medio, normalmente es un chico contratado que va de once de la noche a cinco de la mañana y limpia, diariamente, dos autobuses. “Pero ahora el jefe de mantenimiento le ha dicho que tiene que limpiar las barras, e incluso les está tocando hacerlo a los guardias de seguridad”, relatan.

Este viernes le tocó limpiar 36 de los 62 autobuses que tiene la empresa, “y que el resto los vaya haciendo cuando pueda. Pero es que al final lo está haciendo gente que ni tiene que hacer ese trabajo ni tiene los medios necesarios”, denuncian los empleados, que explican que están con un spray que es “desengrasante de cocina” y unos trapos, pero no se están desinfectando los vehículos de la manera correcta.

Además, ese trabajador acude de domingo a jueves. Es decir, “que los fines de semana no se limpian”. Una situación ya grave de por si pero que, con la expansión del coronavirus, es aún peor. “La empresa ni refuerza la plantilla ni usa los medios, y los trabajadores no tenemos el material adecuado para la prevención. Sobre todo los conductores, que trabajan de cara al público y con dinero”, apuntan.

El presidente del Comité de Empresa, Jesús Fernández, envió una carta a la empresa pidiendo una reunión “de extrema urgencia” al gerente para saber el protocolo que se ha de seguir y qué pautas ha tomado la empresa. “Pero no ha contestado a la carta y va a reunir a los miembros del Comité de Salud Laboral el miércoles, que igual ya es tarde”, explica a SALAMANCA24HORAS. “Nos puedes reunir un sábado o un domingo, pero no esperar hasta entonces”.

“Están como si no pasara nada, y se está jugando con la salud de la población”, lamentan los empleados, que no descartaban el “plantarse y que no salieran los buses” en el caso de que no se hubiera suspendido el servicio, como finalmente fue.