​Unionistas, a la espera de las decisiones sobre el coronavirus para poder realizar la Asamblea

En el mes de abril se iba a realizar la Asamblea General de Unionistas de Salamanca y también para elegir presidente. Sin embargo, la situación actual del país puede cambiar los plazos. El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, atiende a SALAMANCA24HORAS para explicar cómo está la situación actual.

“No es necesario hacer asamblea para las elecciones pero sí estamos viendo qué decisión tomar. Estamos mirando si se puede aplazar según los estatutos. Vamos a consultar también con los abogados. No sabemos si la Junta Gestora toma el club o no. Estamos a la espera porque es una situación extraordinaria y era difícil haber previsto algo así en unos estatutos deportivos. No tiene sentido hacer una asamblea ahora mismo por tema de Sanidad ni hacerlo online por tema de firmas”, asegura el presidente de Unionistas.

Además, sigue esperando para tomar la decisión final sobre si se presenta de nuevo a la reelección: “No sé todavía si me voy a presentar. Esta semana hablaremos el Grupo de Trabajo y Directiva y dar los próximos pasos. No sé si me presentaré como cabeza de lista o daré un paso a un lado”.