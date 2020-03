​Jonathan Martín: “De momento no damos por finalizada la temporada y ojalá no se llegue a ese punto”

El capitán del Guijuelo, Jonathan Martín, explicaba en SALAMANCA24HORAS su opinión sobre el parón deportivo por el coronavirus y anteponía, como es normal, la salud nacional a cualquier celebración de eventos.

“Nunca había visto nada parecido. Es una situación complicada. Dejas a un lado el fútbol y te centras en la salud de los tuyos y en la tuya propia. Lo que queremos es que vuelva la normalidad a nivel nacional”, asegura.

Además, también admite que los jugadores están en contacto y hablan sobre qué sucederá con la competición: “Entre nosotros hablamos y pensamos en qué va a pasar. Lo que han dictado es que sean dos semanas pero yo creo que van a ser más viendo los casos de China e Italia. De momento no damos por finalizada la temporada y ojalá no se llegue a ese punto. Si se llega a ese punto es porque estaría el tema muy complicado a nivel nacional. No somos entendidos en situaciones así”.