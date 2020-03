Castilla y León, la comunidad autónoma con menos demandas de separación y divorcios

Según informa el consejo general del poder judicial a través del último informe publicado, las demandas de disolución matrimonial - separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados de toda España durante 2019 sumaron 109.567, que representa un descenso del 1,9 por ciento respecto a las presentadas en 2018. Esta tendencia a la baja se viene repitiendo de manera ininterrumpida desde 2015 según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Estos informes se publican trimestral y anualmente. Presentan por Tribunales Superiores de Justicia, provincias y partidos judiciales, los números de demandas de nulidad, separaciones y divorcios y de modificación de medidas matrimoniales y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como contenciosas.

Hay que señalar que una demanda contenciosa se puede transformar posteriormente, dando nuevo número, en una de mutuo acuerdo. Este informe tiene como objetivo permitir un seguimiento de la coyuntura de las disoluciones matrimoniales y complementa los informes anuales que elabora el Instituto Nacional de Estadística basados en las sentencias y decretos.

Hay que recordar, que la separación y el divorcio no es lo mismo. A través de la separación matrimonial, los cónyuges ponen fin a su vida en común, iniciando vidas separadas, pero el vínculo matrimonial sigue existiendo. Si optas por la separación matrimonial, no podrás contraer nuevo matrimonio con una tercera persona y en caso de reconciliación con tu excónyuge, durante el proceso judicial o después de la sentencia de separación, bastará que lo pongas en conocimiento del Juez.

Sin embargo, a través de la disolución matrimonial o divorcio se rompe el vínculo matrimonial. Si te decides por el divorcio, sí podrás contraer matrimonio civil con terceras personas. En caso de reconciliación con tu excónyuge, durante el proceso judicial, bastará que lo pongas en conocimiento del Juez mientras que, si decides reconciliarte después de la sentencia de divorcio, tendréis que contraer nuevo matrimonio por la vía civil.

A nivel comunidad autónoma, Castilla y León es la comunidad con menos demandas de disolución por cada 10.000 habitantes con una cuota de 18,4. Un dato muy inferior al de la media nacional que se sitúa en 23,3 demandas de disolución por cada 10.000 habitantes. En el extremo opuesto de la ecuación se encuentra la Comunidad Valenciana que presenta una cuota de 26,7.

En Salamanca, el número de demandas de disolución matrimonial - separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas fue de 585, divididas en 2 nulidades matrimoniales, 359 divorcios consensuados, 196 divorcios no consensuados, 16 separaciones consensuadas y 12 separaciones no consensuadas.

Por otro lado, en 2019, se presentaron 12.166 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7 por ciento más que el año anterior; en cuanto a las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, aumentaron un 3,8 por ciento respecto a 2018, al alcanzar la cantidad total de 34.949. Las demandas relacionadas con medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas ascendieron a 19.716, lo que supone un 2,3 por ciento más que en 2018; las no consensuadas fueron 28.364, un 0,6 por ciento más que en el año anterior.

A nivel Salamanca, en la provincia se produjeron un total de 290 demandas de modificación de medidas matrimoniales, de las cuales 74 fueron consensuadas y 216 no. Por último, en relación con las demandas relacionadas con medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos se produjeron en Salamanca 75 demandas consensuadas y 95 no consensuadas.

De esta manera, se observa que a diferencia de las disoluciones y separaciones matrimoniales que en su mayoría si suelen ser consensuadas, las medidas de modificación matrimoniales son en su mayoría no consensuada.

De igual manera, y atendiendo al informe observamos que al contrario de la opinión popular de que los matrimonios se rompen más al finalizar el periodo estival, lo cierto es que el periodo del año en el que más demandas de separación y divorcios se presentan es en el primer trimestre del año.