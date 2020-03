Alquilan perros en plataformas de compra-venta para que otras personas puedan salir a la calle a pasear

Pase lo que pase, siempre hay alguien dispuesto a sacar provecho de la situción. Y esta vez no iba a ser diferente. Debido a la crisis que vivimos actualmente por el coronavirus, no podemos hacer las actividades que solíamos hacer normalmente. No podemos llevar una vida normal y hacer cosas cotidianas, puesto que el Gobierno decretó el Estado de Alarma el pasado fin de semana.

Esto implica el no poder salir de casa, salvo que sea extrictamente necesario, como para hacer la compra de productos de primera necesidad, acudir a la farmacia, al puesto de trabajo en caso de que el teletrabajo no sea viable o, entre estas cosas, también se puede salir a la calle para pasear al perro, que el animal pueda hacer sus necesidades, pero siempre en el mínimo tiempo posible. Sin embargo no debemos abusar de ese permiso que se nos han concedido para bajarles a la calle a menos que queramos ver cómo nos lo anulan.

Según informa el diario digital 20minutos, muchas personas, a través de plataformas de compraventa, ponen anuncios en los que ofrecen alquilar a su perro, con el fin de que las personas que están en las casas puedan salir a dar un paseo.

Este ha sido el caso de la plataforma de compra-venta 'Wallapop', en la que muchos usuarios ofertaban este alquiler de sus perros. Una forma de tentar las normas del Gobierno y sobre todo, de nuestra salud, puesto que el no salir a la calle y mantener muy poca relación social es lo que debemos hacer para que los contagios cesen.





Los anuncios finalmente han sido borrados por la plataforma, para evitar que este tipo de anuncios inciten a la desobediencia, al 'fraude' y a la irresponsabilidad.