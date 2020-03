VIDEO | Tamara Gorro tras el positivo por coronavirus de su marido Ezequiel Garay: "Creo que también estoy infectada, pero no voy a pedir la prueba"

A pesar de que cree que está "infectada" por estar en contacto directo con él, la influencer ha decidido "no colapsar" como han recomendado las autoridades sanitarias y no hacerse la prueba porque está "bien" dando así prioridad a la gente que realmente lo necesitan, según informa La Sexta.

"No tengo síntomas. Él está bien, yo estoy bien y por lo tanto no me voy a volver loca pidiendo esa prueba", comenta en un vídeo de Instagram.

Gorro explica que la pareja tomó una decisión "muy acertada" hace un tiempo reuniendo a su familia en Madrid. "Los niños están bien y sus abuelos están aislados en otra casa por ser población de riesgo", asegura.

Ezequiel está aislado y el matrimonio va a tomar las medidas que las autoridades sanitarias indican, después de conocer el contagio que el mismo jugador anunciaba en sus redes sociales.

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", comentaba el central argentino del Valencia.

Para finalizar, la televisiva ha lanzado un mensaje de "tranquilidad". "¡Vamos a por el coronavirus porque juntos podemos", ha asegurado.