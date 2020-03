​Los trabajadores de fibra óptica exigen medidas de seguridad para instalar en las casas

Los técnicos instaladores de fibra óptica de la plantilla de Salamanca de la empresa Elecnor (Orange, Jazztel y Amena) han mostrado sus quejas a sus superiores por las condiciones de riesgo en las que están trabajando.

Este lunes acudieron desde primera hora de la mañana al almacén para presentar un escrito y solicitar nuevas medidas de seguridad.

“Hemos venido a las nueve de la mañana y hemos pedido unos medios mínimos, además de una autorización para poder circular y evitar multas. La empresa nos ha dado dicha autorización pero nos han dado solo un par de guantes de latex, una mascarilla y seis toallitas refrescantes para manos. Ni siquiera son desinfectantes”, explica uno de los trabajadores a SALAMANCA24HORAS.

Pero lo peor no ha sido eso. “Nos han dicho que si nos negamos a trabajar, habrá consecuencias. Nosotros no nos negamos a trabajar, solo queremos tener las medidas de seguridad necesarias. Estamos poniéndonos en peligro a nosotros mismos, a nuestras familias y a los clientes a los que damos un servicio. La empresa argumenta que nos cojamos una excedencia o una baja voluntaria y que, según el BOE, no hacen falta esas medidas de seguridad para entrar en las casas”, finaliza.