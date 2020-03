Noemi García, en cuarentena por coronavirus: “Protejamos a nuestros mayores y mantengamos la calma dentro de tanto caos”

“Necesitamos tranquilidad, la situación es dura y crítica pero no hay que perder la calma”. Noemi García, de 25 años, diagnosticada como posible positivo a través del teléfono habilitado -900 222 000- apela a la calma mientras se encuentra en aislamiento y alivia la fiebre tomando paracetamol cada seis horas.

Noemi, terapeuta, afronta su cuarentena en su domicilio de Salamanca, en la más absoluta soledad y lejos de su familia y de su pueblo, Fuenterroble de Salvatierra. “He decidido mantenerme aislada completamente en soledad y no tener contacto con mi familia, con mis padres, que lo están pasando mal, yo estaría mil veces mejor allí”.

Sin haber viajado a zonas de riesgo, explica a SALAMANCA24HORAS que tras asistir a un congreso en la localidad toledana de Talavera de la Reina, ya de regreso a Salamanca, sí estuvo en contacto con dos posibles positivos que se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas que les han realizado, con una de ellos que días antes había estado en Madrid.

Recuerda que hace un par de semanas tuvo una tos “horrible, mocos…”, pero no fue hasta hace unos días cuando empezó con otros síntomas “que poco tienen que ver con la gripe, nada de mocos, tos seca y muy profunda y después la fiebre”. Con los síntomas compatibles con el COVID-19 como tos, dificultades para respirar y fiebre, Noemi García llamó al teléfono de atención sanitaria “pero estaba colapsado”. Ya de madrugada, sin ser capaz de dormir por una fiebre que iba a más, lo volvió a intentar y le confirmaron sus síntomas, con una atención que califica de “maravillosa”.

"Ni me han hecho la prueba, ni la he solicitado, hay personas que la necesitan más"

Explica que sus datos ya se han derivado a su centro de salud. “Si no controlo la fiebre y empeoro, tengo que llamar al 112, aunque espero no tener que hacerlo”. A Noemi la han considerado como posible positivo pero, al tratarse de una persona joven, no le harán la prueba, ni la ha solicitado porque considera que hay personas que la necesitan bastante más que ella, “protejamos a nuestros mayores y mantengamos la calma dentro de tanto caos”.

Concienciada de la importancia de las medidas sanitarias para evitar la expansión del COVID-19, explica que a los pueblos “llega exactamente igual” por lo que recalca que no se puede salir a pasear, ni quedar con amigos en peñas, ni hacer fiestas, insistiendo en que, todos, “tenemos que concienciarnos para no colapsar el sistema sanitario”. Porque, como argumenta, a los casos crecientes de coronavirus, se añaden los heridos por accidentes, infartos, ictus, otras enfermedades que tienen que atender los profesionales de la sanidad a diario.

En cuarentena durante 15 días, asegura que el aislamiento es horrible, aburrido. “Sí que llevo a rajatabla cambiarme, intento avanzar el máster pero a veces la fiebre me lo impide, me cuesta estar atenta a la pantalla del ordenador y me apetece tumbarme, el silencio, porque no duermo por la noche”. E insiste frente a tanto caos, “lo que necesitamos es tranquilidad”.