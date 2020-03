​Continúa la indignación entre los conductores del autobús urbano: “Las medidas de seguridad son ridículas, la empresa se ríe de nosotros”

Continúan los problemas con los conductores de los autobuses urbanos de Salamanca. Tras restablecerse unos servicios mínimos de lunes a viernes mientras dure el estado de alarma -no habrá autobuses ni los fines de semana ni habrá servicio búho-, los encargados de llevar el vehículo siente que son los grandes perjudicados por la “chapuza” que se está llevando a cabo.

Así, si bien en un principio estaba previsto un ERTE para la gran mayoría de la plantilla de Salamanca de Transportes, el que finalmente tenga que funcionar el servicio de autobús urbano ha motivado que varios conductores tengan que permanecer en plantilla para llevar a cabo esos servicios mínimos.

Sin embargo, ni las condiciones laborales ni, y más importante, de seguridad les satisfacen. Para comenzar, en lo que a turnos se refieren, trabajarán de lunes a viernes o bien en turno de mañana o de tarde, durante 8 horas y, a priori y según les indicaron, sin descanso -con el perjuicio que eso podría suponer para los pasajeros-. Tendrán el fin de semana de descanso y, a la semana siguiente, cambiarán de turno -los que estuvieron de mañana pasarán a la tarde y viceversa-.

Sin embargo, eso no es lo que les preocupa. Lo que le verdad les trae de cabeza es, como desde el pasado viernes, las medidas higiénicas de los vehículos. Y es que, pese a que se han aplicado restricciones, consideran que estas son insuficientes.

Para comenzar, y según denuncian trabajadores de la empresa a SALAMANCA24HORAS, apenas tienen un bote de gel desinfectante -“si es que es gel desinfectante, porque a saber”- para el turno de mañana y de tarde. Con ese “chupito”, como lo denominan, tienen que mantener su salubridad el conductor de la mañana y de la tarde.

Tampoco han recibido mascarillas, y sí guantes pero “de muy mala calidad”. Además, la empresa ha colocado una cinta para que los pasajeros no se acerquen al conductor, pero creen que es “ridículo” porque, al ir a pasar la tarjeta para montar, ya se incumple la distancia mínima de seguridad recomendada -de un metro, al menos- al estar la máquina junto al asiento del piloto.

Y precisamente esa es otra de las grandes quejas recibidas, la forma de pago. Los pasajeros sólo pueden pasar la tarjeta de transporte y no pueden abonar nada en efectivo, ni siquiera recargarla. Algo que está ocasionando muchos problemas “incluso para los que van a trabajar al hospital”, porque “el viernes les pilló todo esto y no pudieron ir a la oficina a pagar la mensualidad o no la recargaron”.

Así, creen que, como se está haciendo en otras ciudades, se debería permitir entrar por el medio a los pasajeros y no cobrarles, algo a lo que la empresa se ha negado “porque aseguran que es orden del Ayuntamiento hacerlo así. Pero no nos lo creemos”.

La indignación y el cabreo de los conductores no está dejando de ir a más durante estos días, y continúan planteándose el parar, aunque creen que no deben hacerlo para así ayudar a todas las personas que lo necesitan. Sobre esos pasajeros que no tienen saldo en la tarjeta, uno de los conductores lo tiene claro: “Cada uno toma sus decisiones, pero yo no puedo cortar la libertad de movimiento de la gente”.

Lo que sí tiene claro gran parte de la plantilla es que “se han reído de nosotros” y que el descontento es patente, por lo que no descartan algún tipo de medida en el futuro. De hecho, muchos miembros del Comité de Empresa, al no ser requeridos por los servicios mínimos, están ayudando a sus compañeros desde casa. Porque saben que sumando granitos de arena es como se logrará salir de la situación que estamos viviendo.