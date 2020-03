​La Junta adopta medidas para gestionar las bolsas de empleo temporal de personal funcionario y laboral de la Administración

La Consejería de la Presidencia, en aras de garantizar la continuidad de los servicios públicos y el bienestar de los empleados, ha tomado una serie de medidas en la Administración para hacer frente a la situación de alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este sentido, y por Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo de la Junta de Castilla y León, se habilita a los Secretarios Generales de las Consejerías a adoptar las medidas necesarias para dar cobertura a los servicios esenciales y a aquellas que requieran dotar de agilidad a la tramitación de los procesos que por motivo de urgencia requieran alteración en sus plazos.

En esta situación de excepcionalidad, la dirección de Función Pública ha revisado los procedimientos de la selección de personal interino y laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, que establece un sistema de bolsas o listas abiertas y públicas para la selección de personal temporal, un procedimiento que en circunstancias normales dota de gran agilidad al sistema de llamamientos pero que no puede dar respuesta a una situación de excepcional gravedad como la que se presenta.

Según explica la directora de Función Pública, Paloma Rivero, “los procedimientos habituales para cubrir las sustituciones de personal por bajas o acumulaciones de tareas establecen fases garantistas y seguras para la gestión de los servicios, no obstante en estos momentos, cumplir estrictamente con todas esas fases supone no poder dotar con la agilidad requerida a los servicios esenciales que deben mantener su funcionamiento. Por ello, los llamamientos para cubrir tales sustituciones y demandas urgentes de personal se efectuarán teniendo en cuenta a los profesionales inscritos en las bolsas desde las unidades que los precisen, no sancionando a aquellos que por encontrarse en una situación de imposibilidad de trabajar por motivos de salud pública no puedan aceptar el trabajo”. En este sentido, la directora aclara que la información a los órganos que habitualmente la reciben con anterioridad y la cobertura del procedimiento administrativo se subsanarán en un momento posterior.

Asimismo, y en un comunicado que puede consultarse en el Portal del Empleado Público de la Junta de Castilla y León, dando cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se informa de la suspensión de todos aquellos procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público en curso, en los términos que recoge el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la incidencia del COVID-19.