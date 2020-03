La influencer 'Madame de Rosa' deja las redes y vuelve a trabajar como enfermera para ayudar en la crisis del coronavirus

Una ex compañera del Hospital La Paz de Madrid la llamó ante la profunda necesidad de personal médico para ayudar a los contagiados por el virus

Un gesto de generosidad. Eso es lo que ha hecho Madame de Rosa con la valiente decisión que tomó hace tres días, según informa el diario El Mundo.

La influencer hizo más honor que nunca a su profesión apartándose de las redes sociales para contribuir en la cadena social de bondad que el coronavirus está provocando en la gran mayoría de los seres humanos. Un gesto de conciencia y responsabilidad social que, sin necesidad económica alguna, ha llevado a cabo por un bien mucho más grande que el suyo personal. "Vuelvo a trabajar de enfermera. Espero que no me echéis demasiado de menos, me tengo que ir a ayudar a gente que lo necesita... Os quiero 3.000", escribía la joven en su cuenta personal de Instagram.

Junto a la instantánea, la joven publicó un vídeo explicando la necesidad de este cambio de roles. Al parecer, una ex compañera del Hospital La Paz de Madrid la llamó ante la profunda necesidad de personal médico para ayudar a los contagiados por el virus. Así, Madame de Rosa se despedía de las redes sociales confiando a sus seguidores paciencia por no estar activa virtualmente. Además, mostraba sus inquietudes y sus miedos al tomar la decisión sabiendo que tiene un niño en casa.