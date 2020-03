Al menos un positivo por coronavirus entre los trabajadores de Qualytel mientras siguen las quejas de los trabajadores

La empresa Majorel -antigua Qualytel- ha comunicado este martes el primer positivo por COVID-19 entre sus casi 1.800 trabajadores. Majorel ha informado a los emplEados del entorno de este afectado con los que ha tenido contacto. Este trabajador con COVID-19, "se encuentra en buen estado y no ha estado en la plataforma desde la semana pasada".

Según el comité de empresa, Majorel "está haciendo desinfección diaria por parte del personal de limpieza y entre turnos. Respecto a la situación de los trabajadores, hay 466 fuera del centro teletrabajando y 107 con medidas de flexibilidad (vacaciones, compensatorios y cambios de turno) y el número de excedencias asciende a más de 60, por lo que el número de fuera de plataforma asciende a más de 500 y se incrementará en los próximos días".

Tal como ha informado Majorel a los trabajadores, "nos confirman que seguirán saliendo más trabajadores en los próximos días para teletrabajo", explica un comunicado del comité de empresa.

"Faltan medidas de seguridad e higiene"

Sin embargo, las quejas entre los trabajAdores se mantienen, y denuncian falta de medidas de seguridad e higiene. "Si se hace algo es gracias a que los sindicatos presionan, pero se hace lo más mínimo. Intentaron poner una separación entre nosotros y lo único que consiguieron es tener colapsados los pasillos de gente con sillas por el medio, no hay ventilación, no hay ventanas, no pueden mandar a más gente a casa por falta de equipos y porque Jazztel y Orange no quieren, es una vergüenza.

Los trabajadores aseguran que las ETT "trabajan sin descanso pidiendo información, les ha dado la opción de suspensión de empleo y sueldo para ir a cobrar el paro pero la empresa se lo deniega, no les dan información ninguna, es más, acaban sabiendo las cosas antes por nosotros que por la empresa. Majorel solo se está dedicando a mandar a casa a sus trabajadores de contrato y no incluye a los de ETT, hay trabaajadores de ETT que tienen personas mayores en sus casas o con problemas respiratorios y no dan una solución, están mandando a casa a gente que no tiene ni hijos, ni personas a su cargo, antes que a ellos, estamos una media de 300 personas en salas sin ventanas, muertos de frío porque para que haya algo de ventilación nos ponen el aire acondicionado", denuncian.