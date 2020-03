Qualytel amenaza con sanciones a los trabajadores que no acudan a la empresa a pesar de mostrar síntomas de coronavirus

La empresa Majorel –antiguamente conocida como Qualytel- sigue dando de qué hablar en estas crisis del coronavirus. Si durante los pasados días los teleoperadores han denunciado la falta de medidas de prevención, así como la negativa de la multinacional a ofrecer teletrabajo a los empleados por ETT, la situación se agrava por momentos.

Y es que, este martes ya se confirmó el primer positivo de coronavirus entre los 1.800 empleados de la empresa, por lo que los ánimos siguen caldeándose por momentos por la falta de decisiones. De hecho, las quejas por parte de los empleados se renuevan.

Esta vez denuncian amenazas por parte de la empresa cuando algunos se han negado a acudir al centro de trabajo al presentar síntomas de coronavirus. Según detallan a SALAMANCA24HORAS, al estar colapsados los servicios médicos no podrán tener un diagnóstico hasta dentro de unos días, por lo que han solicitado a la empresa hacer teletrabajo al menos durante esos días.

Sin embargo, la respuesta ha sido nativa. Majorel ha argumentado que si no va a trabajar no ofrecerán el teletrabajo. Incluso, han amenazado a los trabajadores asegurando que si estos no acuden a las instalaciones tomarán medidas.