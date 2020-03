​Marcelino Maté: “Vamos a intentar terminar la temporada”

El presidente de la Federación de Castilla y León de fútbol, Marcelino Maté, ha atendido a SALAMANCA24HORAS para explicar la situación actual del fútbol de la comunidad.

“Estamos recibiendo muchas llamadas y las atendemos dentro de nuestras posibilidades. Hasta que no tengamos un mayor conocimiento de cómo evoluciona la situación, no podemos decir nada. Es una situación novedosa y que no habíamos vivido hasta ahora, pero la toma con tranquilidad y siguiendo las indicaciones”, admite Maté.

Dentro de todas esas llamadas, muchas quieren conocer cuál es el futuro de la Segunda B y de la Tercera División: “Hay que tener en cuenta que todavía tenemos fechas para poder realizar la competición en todos sus términos. Las conjeturas sobre las fechas no son fáciles pero nosotros vamos a intentar terminar la temporada, hay tiempo para ello”.

Respecto al fútbol base, Marcelino Maté también tiene la misma opinión. “Intentaremos jugar todas las competiciones hasta el final”, continúa.

Por último, manda un mensaje de calma: “Vamos a esperar para ver cómo va evolucionando esta situación y, cuando estén las fechas y las ideas más claras en el panorama nacional, se podrán ir tomando decisiones”.