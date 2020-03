VIDEO | Este es el nuevo y peligroso "coronavirus challenge" creado por una influencer

Pese a la contingencia por la pandemia del coronavirus o Covid-19, algunos usuarios de redes sociales no se lo toman tan enserio como deberían, llegando a arriesgar la salud y el bienestar para conseguir seguidores o 'likes'. Es el caso de una influencer estadounidense, Ava Louise, famosa por sus vídeos en la plataforma digital 'TikTok', la cual lanzó un indignante desafío viral llamado “ Coronavirus challenge”.

El reto consiste en lamer superficies, con el fin de ver si te contagiás de la enfermedad o no. Una de las superficies con la que juega a este "juego" dicha influencer es con la taza del inodoro, un ligar plagado de bacterias.

Tras esta acción, en vez de conseguir las risas y los aplausos de sus seguidores, lo único que recibió a cambio de esta acción fue críticas, por la decisión que tomó de exponerse de esa manera. Además, censuraron su vídeo, por promover actividades insalubres en una situación de pandemia mundial.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc