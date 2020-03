Coronavirus sin fiebre: el caso de Isabel Díaz Ayuso que ha alertado a muchos

La presidenta de la Comunidad de Madrid habla de la tos, pero no de la fiebre como razón para hacerse el test, que ha dado positivo.No es el único caso

Este lunes, el coronavirus llegaba a las instancias más altas del poder en la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mencionaba que había dado positivo en la prueba de laboratorio para detectar en el organismo el Sars CoV-2, el nuevo coronavirus que causa la COVID-19, la enfermedad que hasta este mediodía afectaba a 11.209 españoles, más del 40% residentes en la comunidad que presiden, según informa el diario El Español.

En el vídeo donde anunció que se había hecho este test por segunda vez -la primera sin presentar ningún síntoma-, la mandataria explicaba por qué lo había pedido. La razón: tenía tos. Además, comentaba, era algo normal en ella cuando sufre la alergia estacional que dijo padecer. Ni una mención al síntoma que la mayoría de españoles cree que es imprescindible para tener COVID-19, o al menos para sospecharlo: la fiebre.

Cientos de paisanos están estos días desgastando sus termómetros -algunos incluso se llevan la sorpresa de que se puede tener menos de 36 Cº y no estar muerto por congelación- en busca de ese signo, ese síntoma infalible que nos hará engrosar las estadísticas de la enfermedad, aunque no nos cuenten si no nos hacemos el test como nos pedían hasta ahora.

La OMS lo ha dicho claramente: "Entre el 85% y el 90% de pacientes tienen fiebre". No es que la OMS y el resto de expertos que afirman que tener fiebre es casi indispensable para un diagnóstico de COVID-19 mientan o ignoren este dato; la realidad es que eso ocurre en los dos tres primeros días de la infección pero, según ésta avanza, es casi imposible librarse de la subida de la temperatura corporal.