​Así es el día a día de Astu, director deportivo del Guijuelo

El confinamiento está permitiendo una tregua para los directores deportivos en el día a día. En el Club Deportivo Guijuelo, Astu se encuentra en pleno conocimiento del grupo 3 y maneja una lista de quinientos jugadores ‘reales’ para el conjunto chacinero, como explica en SALAMANCA24HORAS.

Situación actual. “Estoy aprovechando para avanzar mucho trabajo. Quieras o no, en el día a día siempre hay cosas y no puedes avanzar en el nivel de base de datos o trabajo de ordenador. Ahora puedes ver más jugadores y así puedo avanzarlo”.

Trabajo diario. “Ahora mismo estoy viendo, tres partidos al día o cuatro. Lo que estoy haciendo es mejorar un poco en el grupo 3, que era quizá el que menos controlado tenía. Mi objetivo es tener un informe detallado de cada uno de los jugadores que tenemos en Segunda B. Del 1 y el 2 los tengo todos, del 4 la mayoría y con el 3 estoy ahora”.

Planificación. “A la vez que estoy haciendo esto, también lo que quiero es tener una alineación de diez jugadores por puesto de forma realista. Eso sería un total de 440, más otro de jugadores sub23 y otra alineación de jugadores realistas de Tercera División, de jugadores que están fuera de España y otra de Segunda. Alrededor de quinientos jugadores realistas para el Guijuelo”.

Renovaciones. “El club me ha dado estabilidad pero ahora mismo, aunque tenía previsto poder valorar alguna situación de renovación, esta situación nos ha paralizado y hasta que no volvamos a la competición, no hablaré de renovaciones. Creo que ni nosotros ni los jugadores, vamos a querer dar pasos”.

Próxima temporada. “Hay que valorar muchos escenarios. En mi caso, no me afecta mucho. Solo necesito saber la fecha de inicio de la siguiente temporada. Supongo que será más tarde de lo lógico. Eso puede afectar a los futbolistas porque van a competir y negociar con clubes para la siguiente temporada. Se suele negociar cuando están de vacaciones”.