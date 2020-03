Solicitan que el personal no docente evite acudir a los centros educativos durante el estado de alarma

CSIF ha realizado una petición a la Junta de Castilla y León para que el personal no docente evite acudir a los centros educativos durante el estado de alarma.

“El Gobierno ha ordenado el cierre de los centros educativos de las comunidades autónomas, también de Castilla y León, para intentar poner freno al contagio por el Covid-19 y, aun así, los delegados de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF de los distintos comités de empresa, están recibiendo las quejas del personal no docente que trabaja en los centros educativos porque unos tienen que acudir y otros no, a pesar de que los alumnos no asisten. Los afectados son trabajadores de administración, conserjes, subalternos, o de servicios como limpieza”, expone el sindicato.

Por ello, CSIF exige “que la toma de decisiones que afecta a los centros educativos se establezca desde el Ministerio de Educación y solicita el cierre de los centros educativos de manera inmediata”.