El coronavirus cambia los hábitos de compra: "Nos toca abrir el supermercado y hay que protegerse bien, por los trabajadores y por los clientes"

Los mayores son uno de los colectivos al que el estado de alarma decretado el pasado 15 de marzo más está afectando. Al aislamiento en el domicilio, muchos de ellos en soledad, se suma en otros tantos casos las dificultades para acudir a supermercados o farmacias y hacerse con productos de primera necesidad o medicamentos.

Ahí están desarrollando un papel fundamental tanto voluntarios como asociaciones y ayuntamientos, en colaboración con los propios establecimientos de alimentación. Garantizado el acceso a los productos básicos con la apertura de los supermercados, los ayuntamientos, en coordinación con los establecimientos locales, también facilitan a los mayores con dificultades los productos o medicamentos que necesiten.

El coronavirus está cambiando hábitos a marchas forzadas, de clientes y de establecimientos, que han adoptado unas medidas de seguridad extremas para evitar cualquier contagio a la hora de salir a hacer la compra.

Como ejemplo, uno de los pueblos donde ya hay casos de coronavirus, Tamames, con el primero de ellos confirmado el pasado 5 de marzo. Allí, Óscar Iglesias, el responsable de Superimar destaca, sobre todo, las medidas sanitarias aplicadas en el supermercado antes de comenzar el estado de alarma.

“Nos hemos puesto serios con las medidas, comenzamos a aplicarlas antes”

“Nos hemos puesto serios antes, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar ni qué podía pasar en Tamames, nos adelantamos con las medidas”. Óscar Iglesias, que apela a la tranquilidad de todos, explica que el cajero –con guantes y mascarilla- no sale de su puesto y, cada vez que pasa un cliente, se desinfecta. “Lo llevamos haciendo desde el principio, y tenemos abierto porque hay que hacerlo, de lo contrario, hubiéramos cerrado la tienda, pero nos toca estar al frente”.

Además de la desinfección constante de cestas y carros de la compra, otras medidas que aplica en la tienda, además de marcar el punto exacto donde debe esperar el cliente para ser atendido, este supermercado ha colocado metacrilato en secciones como la frutería, para evitar que pueda ser tocada y protegerla, además, ningún trabajador sale de su sección para entregar la bolsa al cliente. O en la carnicería, donde la bolsa se deposita en un punto concreto, de manera que el cliente no se acerque al carnicero.

“Lo tenemos todo muy controlado, pero ya desde la semana pasada por el foco que tuvimos que no sabíamos cómo iba a evolucionar”. Además, ha restringido el horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17 a 19.00 horas para reponer producto cuando ya no hay clientes. “Es importante mantenernos todos sanos sin tener que cerrar, tenemos la obligación de servir a la población los productos básicos”.

Aceptando la forma de pago como prefiera cada cliente, en cuanto a la situación de los mayores que tienen dificultades para salir, este supermercado lleva el pedido. De hecho, se trata de una coordinación con el Ayuntamiento de Tamames, indica, para que solo sea una persona la que se acerque al domicilio de los mayores “y le deje la comida y los productos que necesita”.

“Tenemos los productos de primera necesidad, pero hay referencias que no las envían por rotura de stock”

Sobre la venta de productos en estado de alarma, el responsable de Superimar asegura que ha cambiado la cesta de la compra y la forma de consumir con el coronavirus. Recuerda que cuando empezaron a salir los primeros positivos en Tamames, “se redujeron las ventas porque la gente cogió miedo”, después, añade, se empezó a vender mucho, desde productos perecederos a conservas. Mientras en este establecimiento no se ha agotado el papel higiénico, sí lo ha hecho el alcohol –dos semanas sin recibir-, el desinfectante o las mascarillas.

“Productos de primera necesidad tenemos, pero bastantes referencias ya no las envían por rotura de stock, como ocurre con Danone, que de 100 referencias servirán 50-60” pero, en general, espera no tener problemas con las reposiciones de productos. Sin embargo, sí reconoce que aunque hay fruta a diario, no todas las clases.

Ventas a los vecinos de Tamames y no tanto a los de otras localidades próximas, sin tienda, que antes acudían en pareja a realizar la compra grande y ahora lo impide el estado de alarma, al prohibir viajar dos personas en un mismo vehículo.

Aquellas personas que residen en pueblos donde no disponen de tienda y hasta ahora se desplazaban en pareja a la localidad más grande para hacer acopio para la semana o el mes ahora no lo pueden hacer. “Él llevaba el coche y era ella la encargada de comprar todo lo necesario, ahora solo puede venir uno”. Y es que el Real Decreto solo permite viajar a un ocupante, “excepto acompañante con motivo justificado y en plaza trasera, ambos con mascarilla”.

Y una reflexión, “estaba claro, hemos tenido la suerte de ver antes lo que pasaba en Italia, iba a ocurrir lo mismo aquí y no nos hemos anticipado”.

Linares de Riofrío: “Vienen los familiares de los mayores a comprar o le llevamos a casa lo que necesiten”

Linares de Riofrío es otra de las localidades con un elevado número de vecinos de edad avanzada que necesitan salir a comprar lo básico. En las tiendas de este pueblo también se abastecen los residentes de pueblos limítrofes y más pequeños que carecen de establecimientos.

Ángel Martín Caballo, responsable de Supermercados Covirán, explica que tanto los días previos al estado de alarma como los primeros “ha sido una locura, con un incremento de ventas, la gente ha estado haciendo acopio, ya no va a la ciudad a comprar”.

Extremadas las medidas de seguridad, reconoce que el estar de cara al público, con clientes de mucha edad, implica poner el máximo cuidado para evitar cualquier contagio. “Ya nos hemos concienciado todos de la necesidad de seguir las medidas sanitarias, pero al principio costó, desde el fin de semana estamos mentalizados que hay que hacerlo”. Insiste en que si todos actuamos correctamente “esto pasará más pronto que tarde, de lo contrario, iremos más”.





En su caso, la amplia superficie de la tienda permite mantener la distancia recomendada entre varios clientes, que disponen de guantes a la entrada para que se los pongan, “aunque la mayoría viene de sus casas con ellos, y con mascarilla”. Sobre la forma de pago, también asegura que ha multiplicado por cinco el pago con tarjeta, aunque se trata de cantidades pequeñas.

Manteniendo el horario de apertura del supermercado mañanas y tardes, sí ha notado que a los mayores con familia en Linares “les hacen ellos la compra para evitar la salida a la calle”. Sobre los productos más demandados, como en el resto de lugares, asegura que son los de alimentación de primera necesidad los que se venden por encima del resto, pan, leche, huevos, aceite…cayendo en picado la venta de refrescos. Y con los mayores que tienen dificultades de movilidad, asegura que le acerca la compra hasta el domicilio “como he venido haciendo hasta ahora”.

Con una situación excepcional, ayuntamientos y particulares se han volcado en muchos pueblos en ayudar a los mayores y, especialmente, a los que se encuentran solos. Además de acercarles la compra hasta el domicilio, el alcalde de La Zarza de Pumareda, pedía tras el aislamiento del pueblo que se llamara varias veces al día a los vecinos que están solos

La Zarza de Pumareda: Prohibición de salir a la calle

Con la prohibición de salir del domicilio tras el fallecimiento de una vecina con coronavirus el pasado miércoles y otra persona positiva, el Ayuntamiento acercará hasta el domicilio de las personas que lo requieran a través de un teléfono los productos y medicinas que necesiten.

Pelabravo: Peticiones a través de un correo del Ayuntamiento

Para las personas que, por diferentes circunstancias, no tienen posibilidad de adquirir productos de primera necesidad, el Ayuntamiento pone a disposición un correo electrónico (alcaldia@pelabravo.es) “para que si algún vecino necesita de los servicios municipales para obtener dichos productos nos lo haga saber”.

Santa Marta: Reparto de comida a domicilio a personas con dificultades

Para aquellos vecinos que no puedan salir del domicilio, especialmente personas mayores con problemas de movilidad o extrema necesidad, el Ayuntamiento ha preparado un kit de productos alimentarios de primera necesidad del fondo municipal de alimentos.

Se trata de un servicio puntual para casos de extrema necesidad que se podrá solicitar llamando al teléfono 639 657 041. El reparto lo realizarán miembros de Protección Civil en horario de tarde.

Similar procedimiento se realiza en las principales localidades de la provincia para mayores que no tienen apoyo familiar o no pueden salir de su domicilio.