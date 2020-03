Los centros de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional piden al Gobierno que apruebe su cierre

No pueden garantizar el no contagio de los pacientes ni de ellos mismos

Los centros de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional continúan abiertos durante esta crisis y han notificado que no tienen las medidas sanitarias necesarias y que no pueden garantizar el no contagio de los pacientes o de sí mismos.

Algunos gobiernos regionales están de su parte pero debe ser el Gobierno quien apruebe el cierre. Las comunidades de Castilla La Mancha y La Rioja ya lo han conseguido pero el resto siguen luchando, incluido el colegio profesional de fisioterapeutas de Castilla y León.