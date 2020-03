La Junta desmiente los presuntos fallecimientos en residencias por coronavirus: “La mortalidad de las personas mayores es algo habitual”

Este viernes la Junta de Castilla y León ha comenzado a ofrecer los datos de contagios en las residencias de la comunidad. Concretamente, en Salamanca constan dos fallecimientos, 16 casos confirmados y 90 aislados o en observación. Sin embargo, en residencias como la de Linares de Riofrío ya se han notificado cinco muertes por contagio, al igual que en otros centros de la provincia, una situación que se asemeja al resto de la comunidad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, sin embargo, desmentía esos hechos asegurando que “la mortalidad de las personas mayores es algo habitual”. De hecho, la disparidad de datos se debe a la falta de pruebas y material de protección. La propia consejera de Sanidad admitía estos días que puede haber un desfase en los datos. También lo ha habido en el número de fallecidos menores de 70 años, ya que han asegurado que no hay ninguno, mientras este diario sí tiene constancia de un caso de un varón de 58 años.

Por el momento no se están haciendo los test a los trabajadores de las residencias, sin embargo, la consejera María Isabel Blanco aseguraba que “en las residencias se están siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio y Sanidad”, de manera que los casos positivos se aíslan, y en caso de que sean muchos se hace un aislamiento global de la residencia. Además, se están poniendo en marcha lo que llaman ‘Equipos Covid’, integrados por médicos de familia, especialistas en intensivos, medicina interna y paliativos, para dar soporte a las residencias.

Admitía que “sabemos lo dura que está siendo la estancia en las residencias para las personas mayores”, debido a la prohibición de visitas y de salidas de los mayores de los centros. No obstante, descartaban que estas personas vuelvan a sus casas: “Una persona en residencia no debería cambiarse, debería quedarse hasta superar la situación. La idea es no movilizar, sino hacer lo mismo que haríamos en un hospital”.

Contratación de personal en residencias y dotación de dinero

Se ha dado el visto bueno para que en caso de necesidad del régimen excepcional se pueda contratar en las residencias a personas sin la titulación correspondiente, pero que sí cuenten con experiencia en el cuidado de mayores. Este caso se aplicará cuando no haya demandantes de empleo de estas características en la zona. Para ello, las residencias deberán dirigirse al Ecyl.

Asimismo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades anunciaba que del consejo territorial, unos 19,3 millones de euros corresponden a Castilla y León, por lo que se pondrán en contacto con las entidades locales para conocer sus necesidades y comenzar a repartir el dinero.

Distribución de material sanitario

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicaba que ya se ha distribuido material a residencias y hospitales a la espera de la llegada del primer avión con refuerzos: “Nos permite estar tranquilos en las próximas 48-72 horas”. En este sentido, apuntaba que desde la Consejería se sigue trabajando para cerrar compras y acuerdos, convirtiendo a China en el máximo proveedor debido a la rotura de stock a nivel mundial. Los cálculos de material adquirido cubrirán las necesidades aproximadamente de dos meses. “Cuando empiecen a llegar aviones, comenzaremos a repartir existencia”, aclaraba.

Regulación de flujos y refuerzo de servicios

Ya se están preparando los hospitales de campaña y los pretriajes en algunos hospitales de la comunidad, aunque por el momento el de Salamanca no está incluido. El pretriaje es un mecanismo de entrada en el que se separa la entrada de los pacientes que acuden por problemas respiratorios y los que no para que no se mezclen.

Asimismo, se han ampliado las guardias de los microbiólogos para agilizar las pruebas de detección molecular y se van a incrementar el número de ambulancias para mejorar el traslado de los pacientes de hemodiálisis, por ejemplo. También se han sumado 5 nuevos gestores al teléfono de información 900 222 000.

También siguen recabando voluntarios. A través del correo habilitado han contactado 945 personas, y además se ha pedido ayuda a los Colegios de Médicos y de Enfermería.

Plan de contingencia en Salamanca

La consejera de Sanidad negaba que el nuevo hospital esté previsto en el plan de contingencia en caso de saturación del actual. Llegado el caso, el primero en ocuparse será el de Los Montalvos (con 195 camas), en siguiente lugar el hospital de la Santísima Trinidad, la Clínica Multimédica, y ya fuera necesario, en último caso, los colegios mayores.