​Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenida: “Lo primero es la salud; si me preguntas en lo deportivo, creo que debería de darse por terminada la temporada”

El gerente de Perfumerías Avenida, Carlos Méndez, se ha mostrado muy tajante respecto la situación actual. Para él, lo primero y único importante en estos momentos es salud, y deja completamente finiquitado el apartado deportivo.

Situación actual. “Está claro que hay que hacer caso a lo que nos dice las autoridades. El deporte está totalmente parado hasta que se reúnan las circunstancias laborales necesarias y el deporte vuelva a ser el hobbie de tanta gente”.

Novena Copa de la Reina. “Es la Copa que ganamos en nuestra casa, por primera vez con la Reina, en medio de un ambiente inmejorable… nos dio un subidón enorme. Pero no nos dio tiempo a disfrutarlo porque justo después comenzaron los problemas con el coronavirus y, por desgracia, se ha parado un proyecto deportivo precioso”.

Jugadoras en casa. “Nosotros, nada más que se comunicó esta situación, le dijimos a las jugadoras que podían marcharse. Se fueron cuatro y, según ha ido avanzando los días, otras se fueron con sus familias. Ahora ya no se puede viajar. Hay jugadoras que están aquí en Salamanca”.

Decisión FIBA. “Es la única solución que hay. Parar las competiciones. Me pareció muy razonable”.

A la espera de FEB. “Yo no acabo de entender por qué no se toma esa decisión. Sé que no es fácil tomarla. Pero creo que sí somos todos conscientes. A mí me parece que va a ser imposible retomar la competición. Empezaron por dos jornadas y ahora ya dicen que tres”.

Plaza de Euroliga. “Todos somos conscientes que tienen que darle una decisión al campeonato. Yo creo que a las competiciones hay que darle un final y un principio. Hay argumentos en las bases de competición para establecer lo que ocurre. Esta temporada ha durado menos y ahora tomar las decisiones de cara a las clasificaciones de Europa para la próxima temporada. Más que el título, tiene que ser una postura del CSD y aceptar todo lo que nos digan. Esta la valoración de la primera plaza europea. En bases de competición viene campeón de Liga, campeón de Copa y campeón de la liga regular. Y solo se ha celebrado la Copa de la Reina. Pero todas estas cosas son ahora intrascendentes porque ahora en lo único que hay que pensar en la salud y la seguridad de todos”.