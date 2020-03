El coronavirus en Salamanca, 'in crescendo': los casos positivos se disparan hasta los 265; los fallecimientos, a 15; y las altas, a 13

Se trata de un gran crecimiento en comparación con los de los últimos días, ya que hay 62 nuevos casos, dos muertes y dos altas. Podría haber una afectación en toda Castilla y León de 8.055 personas, tal y como ha reconocido la consejera, si bien los datos oficiales establecen que hay 1.466. Verónica Casado ha pedido no tomar paracetamol si no se tienen síntomas para no bloquearlos