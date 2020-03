​VÍDEO | Indignación entre guardias civiles por el 'kit' de coronavirus recibido: “Cómo se nota que alguno no está en la calle arriesgando su vida y la de sus familias”

Un vídeo grabado por un agente de la Guardia Civil se ha hecho viral entre personal del cuerpo, ya que la grabación denuncia la indignación que existe entre muchos por el kit que han recibido para desarrollar sus labores en lo que dura la crisis del Covid-19.

Así, el agente señala que apenas han recibido “dos kits para 30 guardias” y que el mismo sólo se puede usar “si vemos síntomas. Porque ahora, además de guardias civiles, somos médicos”, apunta con ironía.

Además, afirma que “cómo se nota que alguno no está en la calle arriesgando la vida de sus familias”, ya que lo que deberían hacer es “llevar cada uno una mascarilla, para no contagiarnos y no contagiar a los demás”.