​Piojo, sobre un posible final de la competición: “Pase lo que pase, habrá gente que salga perjudicada y otros beneficiados”

El capitán de Unionistas, Piojo, deja claro que el fútbol no tiene importancia en estos momentos de estado de alarma y él mismo explica cómo mantiene su horario a pesar del confinamiento. Además, desvela que trabajan de forma grupal con el preparador físico a través de una plataforma online.

Confinamiento. “Lo estoy llevando, dentro de lo que cabe, muy bien. NO he variado mis rutinas. Me levantó al a misma hora, desayuno y hago el trabajo físico vía online. Cuando llega la hora de comer, hacemos la comida entre mi mujer y yo. Por la tarde: Netflix, curso de entrenador y más trabajo físico. A las ocho de la tarde no fallo en el balcón para aplaudir a todos los sanitarios. Todo el mundo tiene que concierciarse de que esto es muy grave y de que hay que seguir las indicaciones”.

Trabajo físico con Carabias. “Es un trabajo muy exigente. La gente piensa que en cosas no vas a sudar. Nos metemos todos en una plataforma y él va controlando las llamadas. Nos corrige los movimientos. Hacemos ejercicios de cardio, fuerza y abdomen y estiramientos”.

Continuidad de la competición. “Pase lo que pase, habrá gente que salga perjudicada y otros beneficiados. Yo no me he puesto a pasar si se para la competición ni en qué va a suceder. Sea la decisión que sea, tenemos que acatarla. El fútbol se secundario. Entendería que se finalizase la liga. Pero también otras. Yo respetaré la decisión que tomen”.