Santa Marta pone en marcha un servicio telefónico de acompañamiento

Por este motivo la Concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha un servicio de atención telefónico de acompañamiento gracias al cual los técnicos de esta área realizan una llamada a las personas que han sido atendidas por servicios sociales para saber cómo se encuentran, cómo pasan su tiempo o qué actividades están realizando.

Como indica la concejal de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, “con esta iniciativa pretendemos, por un lado, estar al lado de esas personas que nos necesiten, acompañándolas y sirviendo de distracción, consiguiendo que estén tranquilas porque sabemos que les está llegando mucha información y pueden estar alarmadas. De este modo y con esa llamada pretendemos tranquilizarlas y hacerles ver que no están solas, sino que con nosotros se pueden sentir acompañada”.

En este sentido, Mari Cruz Gacho quiere dejar claro que “este no es un servicio para que nos digan qué necesidades tienen, es decir, si nos indican que necesitan Paracetamol tienen que saber que nosotros no vamos a ir a comprárselo, sino que es un servicio orientado a conseguir que no se sientan solas, que sientan un alivio al saber que nosotros estamos ahí para acompañarlas, aunque no para suplir esas necesidades”:

Las llamadas de este servicio, que ya se han empezado a realizar, se están llevando a cabo por los técnicos de la Concejalía entre las personas que figuran en las listas de Servicios Sociales porque los han utilizado en algún momento.