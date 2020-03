Salamanca tiene 186 sanitarios aislados, de los que 47 han dado positivo en la prueba del coronavirus

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido este lunes los datos de sanitarios aislados y contagiados. En el caso de Salamanca hay un total de 186 aislados y 47 que han dado positivo en la prueba PCR del coronavirus. Por eso, ante una posible reducción del personal sanitario debido a los contagios, la Junta prepara un plan de apoyo para la sustitución de profesionales.

Así, aquellos que estén en segunda línea pasarían a la primera para poder dar respuesta a las necesidades. Entre las medidas a tomar se incluyen la contratación de todos los residentes de último año, para lo que se agilizarán los sistemas de evaluación. Se hará lo mismo en todos los MIR, médicos internos residentes y en otras especialidades, contratándoles como adjuntos. La diferencia de sueldos se pagará con lo que han denominado como ‘Complemento covid’. Asimismo, se ubicará a los médicos jubilados en puesto para decidir y de atención telefónica para no exponerles en la primera línea.

No obstante, desde la Junta de Castilla y León siguen pidiendo sanitarios voluntarios. Hasta el momento ya ha habido 1.173 propuestas. Aquellos que quieran hacerlo deberán indicar su categoría, provincia de residencia y teléfono de contacto. Para aquellas empresas que quieran colaborar con la elaboración de equipos deberán ponerse en contacto con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en area.secretario.fym@jcyl.es.

Ocupación de los hospitales y de las UCIs

En este sentido, la consejera detallaba que la tasa de ocupación en los centros hospitalarios de la comunidad es de un 53%, cifra que sube hasta el 71% en las UCIs. Apuntaba que “todavía tenemos espacio de absorción”. Por el momento no se ha llegado al nivel 1 de ocupación, pero si eso llega a pasar, añadía la consejera, habrá más plazas en las UCIs ampliadas.

Lo que sí hace falta en Castilla y León son más respiradores: “Necesitamos respiradores pero de momento tenemos para solventar la situación”. De hecho, desde la Consejería se han adquirido más y están a la espera de que lleguen junto al resto de material.

Sobre el material sanitario, Verónica Casado apuntaba que la pasada noche llegó un cargamento enviado por el Ministerio de Sanidad, que se está inventariando y se mandará a los centros sanitarios y sociosanitarios. Se trata de un envío parcial que no es suficiente, según valoraba: “Tenemos más necesidades, el material que el Gobierno nos da es menor que el que esperábamos”.

En la comunidad se estima que son necesarias más de medio millón de unidades de material a la semana, por lo que gracias a lo que va llegando se van reponiendo los suministros. Se espera que a mitad de semana los aviones con las dotaciones procedentes de China puedan empezar a aterrizar en los aeropuertos.

Asimismo, se están adquiriendo pruebas de detección molecular y se están empezando a fabricar geles hidroalcohólicos para la higiene de manos en los centros y para las personas.

Situación en las residencias

Verónica Casado no se mostraba partidaria de enviar a los residentes no contagiados a sus casas: “Si trasladamos a una persona de una residencia a su domicilio, ese paciente no puede volver a la residencia hasta que no haya pasado la situación de alarma y hayan pasado una serie de días que se establezcan”. Asimismo, los pacientes en cuarentena no deben moverse.

Sobre las posibles intervenciones del Gobierno en las residencias privadas, apuntaba que en todo caso se establecerán órdenes en su funcionamiento, pero no se sacará a los residentes. Sin embargo, las residencias que sí están siendo contempladas en los planes de contingencia de los hospitales para utilizar sus camas en caso de saturación son las juveniles y de otros tipos, no las de ancianos.