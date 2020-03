​¿Qué pasa en Salamanca?: 79 nuevos casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, 483 en total y catorce muertos más

El goteo de casos positivos por COVID-19 no para de crecer en Salamanca. Se trata de un nuevo varapalo de las cifras en la provincia donde se han vuelto a alcanzar una elevada cifra de nuevos contagiados y de víctimas mortales.

La Junta de Castilla y León, a través de la consejera de Sanidad en rueda de prensa, ha confirmado 79 nuevos positivos por coronavirus en Salamanca, lo que ya arroja un total de 483 casos. Además, y por desgracia, la lista de víctimas mortales se ha incrementado significativamente con 14 nuevas muertes, lo que ya suma un total de 38.





De esta forma, Salamanca continúa a la cabeza en este negativo ranking en una situación en los hospitales “que se está complicando”, según informa Verónica Casado. Del mismo modo, asegura que le preocupan zonas como Salamanca, “necesitamos saber qué ha pasado en estas provincias que parecen haber estado más afectadas por la presencia de gente de Madrid”.

La propia Casado ha vuelto a advertir a la población “es necesario que nos quedemos en casa y no se está haciendo. Todo va a aumentar y no va a ser una semana buena. No debe haber gente en misas, ni en funerales. El medio rural también puede afectarse y están obviando este confinamiento”.

Por otro lado, en el lado positivo, cuarenta y dos personas han superado ya la enfermedad.

En el cómputo global de la comunidad de Castilla y León se suman 2.460 contagiados, de los cuales 405 son nuevos. Distribuidos de la siguiente forma:

Provincia Casos confirmados Nuevos casos positivos Ávila 201 42 Burgos 392 56 León 362 72 Palencia 72 8 Salamanca 483 79 Segovia 261 38 Soria 179 39 Valladolid 410 61 Zamora 100 10 Castilla y León 2460 405

En cuanto a las personas ingresadas en el Hospital de Salamanca, han confirmado desde la Junta que hay 194 personas hospitalizadas, 22 de ellas lo hacen en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Respecto a la estimación de contagiados transmitida por la Consejería de Sanidad de la Junta en la provincia de Salamanca, se cifra en 2.499 afectados.





Las mujeres y en un tramo de edad de 50-59 son, según los datos facilitados, el grupo de personas con los que mayor incidencia está teniendo el COVID-19

La Consejería de Sanidad, tras la Declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de la Nación y la declaración de la Comunidad como ‘zona de transmisión comunitaria’ del nuevo coronavirus COVID-19, mantiene activado el nivel III de su plan de respuesta asistencial, por lo que supone una serie de condicionantes en la asistencia sanitaria a los ciudadanos, con el fin de evitar desplazamientos a centros sanitarios, tanto de Atención Primaria como Especializada.

En todo caso, las actividades básicas asistenciales como la atención de urgencias, en UCI, coronarias, oncología, hospital de día, cirugías urgentes, están aseguradas.

Entre las iniciativas más recientes, Sacyl facilitará en sus domicilios a los pacientes que así lo precisen la medicación de dispensación hospitalaria.

También la receta electrónica de Castilla y León (RECyL) ha sido adaptada para que los pacientes con tratamientos crónicos puedan recoger los medicamentos en las oficinas de Farmacia con su tarjeta sanitaria, ampliando hasta dos meses seguidos la validez de dichos tratamientos y la cantidad a dispensar.

Está disponible un sistema de auto evaluación sobre el estado de salud individual en relación con el nuevo coronavirus COVID-19, consistente en un test accesible desde este enlace al portal sanitario de la Junta de Castilla y León: Enlace al test de autoevaluación del COVID-19

También la app ‘Sacyl Conecta’ facilita el acceso a dicho test; se recomienda a los usuarios de telefonía móvil el uso de esta aplicación, disponible en Android e IOS, que incluye alertas de todo tipo, en especial sobre el coronavirus y otro tipo de nuevos servicios no disponibles en la versión anterior (‘Sacyl Cita’)

La atención telefónica a los ciudadanos sobre el coronavirus continúa tanto en el ámbito de la Atención Primaria como a través del 900 222 000 sobre el coronavirus: en Atención Primaria hay que llamar al centro de salud correspondiente de cada usuario y elegir, tal y como se indica en la locución de inicio, la opción 0; y asimismo, el teléfono 900 222 000 de atención ciudadana sobre el nuevo coronavirus funciona las 24 horas del día.

En todo caso, se recomienda a las personas que pudieran mostrar una situación clínica susceptible de infección por SARS-CoV-2, contactar a través de estas vías telefónicas antes de acudir a un centro asistencial.

Se ruega a las personas que contacten tanto a través de Atención Primaria como por el 900 222 000 que, por favor, no mantengan la llamada en espera, ya que complican la atención telefónica a través de esa vía; también hay que recordar que no es vía para solicitar, con carácter general, la realización de test de detección del SARS-CoV-2.

Finalmente la Junta de Castilla y León quiere trasladar a los ciudadanos de la Comunidad un mensaje de confianza en que, con la solidaridad y colaboración de los castellanos y leoneses y el esfuerzo y el compromiso de sus profesionales sanitarios, la actual situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país será superada.

Para ello, es necesaria la implicación y cooperación social en todos los órdenes, especialmente el sanitario, por lo que se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias y de las demás autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.

Por ello, quédate en casa.