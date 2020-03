La consejera de Sanidad alerta de que lo peor está por llegar mientras los materiales de protección llegan a cuentagotas

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha incidido este martes en la rueda de prensa telemática en el empeoramiento de las cifras del coronavirus en Castilla y León, así como en el número de personas ingresadas. Asimismo, alertaba de que “esta semana no va a ser buena, no va a frenar”.

Verónica Casado se mostraba especialmente preocupada por zonas limítrofes con otras comunidades, como Salamanca, o con más contacto con personas que vienen de Madrid, debido al repunte de casos. De hecho, la subida está siendo clara, con 79 casos nuevos, sumando un total de 483.

Por eso incidía en la importancia del aislamiento social: “No es el momento de relajarnos, es el momento de extremar todas las precauciones. La heroicidad es quedarse en el domicilio, en la habitación si tenemos síntomas. Eso sí que es ser héroes”. En caso de que no se haga esa cuarentena, “el sistema sanitario no podrá asumir el volumen de enfermos si no nos protegemos”, subrayaba.

Desde la Consejería de Sanidad se ha designado a Jesús blanco Varela como coordinador regional de UCIS durante la pandemia. Asimismo, la consejera anunciaba que este martes se ha dado la orden de empezar a tratar con antibióticos a las personas con infección respiratoria que estén en sus casas o en residencias: “Empieza a haber evidencias de que puede funcionar”.

Falta de material

Una de las principales preocupaciones de la Consejería de Sanidad es la falta de kits para la detección molecular y la falta de material de protección. En este sentido, la remesa de material que envió el Gobierno ya se está distribuyendo a los centros según las necesidades que tienen, priorizando centros sanitarios y residencias. En cuanto a los kits, Verónica Casado aseguraba que en breves horas esperan recibir los adquiridos, además de los que mandará el Ministerio de Sanidad.

De esta manera, a finales de semana esperan poder hacer una detección más amplia para las personas en aislamiento en centros sociosanitarios o en aislamiento en sus domicilios que tengan factores de riesgo.

En cuanto a los test rápidos la consejera no concretaba fechas ante la falta de envíode del Ministerio. Sí que confirmaba que las carpas para hacer el test sin bajarse del coche –como la que se ha colocado este martes en Capuchinos-, aumentará: “Este procedimiento probablemente lo extendamos, pero depende de las posibilidades que tengamos. Es un buen mecanismo para la recogida de muestras”. Se trata de un sistema en el que cuando los sanitarios lo estimen oportuno, los posibles infectados podrán acudir a hacerse la prueba sin tener que bajarse del coche.

Material para los farmacéuticos

Han llovido las críticas contra Fernando Simón al decir que los farmacéuticos no corren un riesgo superior con el coronavirus que las cajeras de un supermercado. Ante estas críticas la consejera de Sanidad aseguraba que también es esencial su protección, por lo que están considerados dentro de los profesionales a repartir mascarillas y guantes, tal y como ya se ha hecho y se hará cuando llegue más material.