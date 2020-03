​Indignación entre los hosteleros salmantinos por las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento: “Esperábamos más. Puede que mucha gente no vuelva a reabrir y se quede en el camino”

Tras las medidas económicas anunciadas por el Consistorio, el sector de la hostelería se ha visto indefenso y con la sensación de que “la Administración no está para lo que se le necesita”. Reclaman que, como en otras ciudades, se bonifique a estas empresas que velan “por los puestos de trabajo” de cientos de salmantinos

“Es una tomadura de pelo”. Así califican desde el sector de la hostelería las medidas económicas que ha adoptado el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la crisis surgida por el Covid-19, explicando que apenas están dirigidas hacia una hostelería que es uno de los sectores que más empleos crea en la ciudad charra.

Varios hosteleros, que prefieren mantenerse en el anonimato, charlan con SALAMANCA24HORAS, relatando que “esperábamos más” medidas económicas, como bonificaciones o exenciones, que ayudasen durante estas semanas a unos establecimientos que no pueden abrir por ley, si bien “muchos cerramos antes de que nos obligasen porque lo primero es acabar con la pandemia, y eso lo sabemos”.

Esta pandemia del coronavirus puede ser muy perjudicial para el sector de la hostelería en Salamanca, ya que será por lo menos un mes en el que no puedan tener ni un sólo ingreso pese a que los locales siguen generando gastos, cuantiosos en muchas ocasiones. Por ello, confiaban en que el Ayuntamiento estuviese a la altura y adoptase diferentes medidas “como se ha hecho en otras ciudades, donde se han bonificado todas las tasas municipales en una cuantía importante”.

Mientras, el Consistorio sólo ha permitido “aplazar esos impuestos o no pagar el impuesto de terraza durante este tiempo porque no la tenemos instalada”, apuntan, insistiendo en que esperaban “mucho más”. De hecho, desde el sector de la hostelería lamentan que “la Administración no está para lo que se le necesita”.

Sobre una posible modificación de los Presupuestos, que “se hicieron en otro escenario totalmente diferente”, han recibido una respuesta negativa al tanteo que realizaron al Ayuntamiento. Desde la hostelería charra creen que se deberían cambiar para incluir ayudas hacia este sector, ya que “sin ayudas, puede que mucha gente no vuelva a reabrir. No están recaudando y muchos se quedarán en el camino”.

En definitiva, la preocupación entre los hosteleros charros es notable, porque “nuestra obligación como empresarios es velar por nuestros negocios y por los puestos de trabajo que creamos”. Pero aseguran que, sin ninguna ayuda como hasta ahora, “eso no va a ser posible”.