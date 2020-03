​Vecinos de Castillejo de Salvatierra muestran su queja al llevar varios días sin internet ni teléfono fijo

Varios vecinos de Castillejo de Salvatierra han mostrado su queja a SALAMANCA24HORAS tras llevar más de diez días sin internet ni teléfono fijo.

Esta situación les impide realizar su teletrabajo, que los niños puedan acceder al aula virtual o, incluso, que la médica del pueblo no pueda realizar recetas electrónicas.

“Llevamos así desde el 14 de marzo pero llamamos y ponemos reclamaciones y nadie nos hace caso”, explica una de las afectadas en Castillejo de Salvatierra.

Así lo refrenda el alcalde de Pedrosillo de los Aires (Castillejo de Salvatierra es su pedanía), Ángel Alonso: “Todos los días me llegan tres mensajes de Movistar a las mismas horas, por lo que son automáticas. Es un problema grande para el pueblo. Pero lo peor es que no podemos llamar a la médica, que compartimos con Pedrosillo de los Aires y La Maya. La primera semana le tuvimos que facilitar un teléfono móvil porque no podíamos llamar por los fijos. No puede trabajar y todo lo hace a través de un folio para, posteriormente, volcarlo en el consultorio de Alba de Tormes. La intranet no le funciona en Pedrosillo de los Aires, La Maya ni en Castillejo de Salvatierra. Nuestro wifi del pueblo tampoco funciona (cada vecino tiene la contraseña). Hablamos con consumo y nos dijo que tenían que ser denuncias individuales. Le hemos mandado una carta a la subdelegación del Gobierno porque estamos incomunicados”.