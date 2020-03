CSIF reclama a la Junta que habilite alojamiento a los sanitarios para evitar el contagio a sus familias

CSIF denuncia que los sanitarios carecen de los medios de protección adecuados y suficientes, y que su riesgo de contagio es alto, como lo demuestra el dato del número de profesionales infectados, que se ha disparado hasta los 5.500 en Castilla y León.En un escrito remitido a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el presidente del sector de Sanidad de CSIF en Castilla y León, Juán-Carlos Gutiérrez-Rodilla, le indica que a las duras condiciones en las que trabajan los profesionales de Sacyl, por la emergencia sanitaria del coronavirus, “y a la precariedad en el equipamiento necesario para que nuestros profesionales puedan realizar con el mínimo peligro posible su trabajo, se une la preocupación de los mismos por su salud y la de sus familias, por ser una fuente de contagio para ellas”.Señala que la mayoría del personal que trabaja en los centros hospitalarios no puede aislarse de forma adecuada cuando llega a sus casas, y otros lo hacen en lugares que no reúnen las condiciones adecuadas para poder descansar y recuperarse para otra dura jornada de trabajo.Por ello, CSIF pide a la Consejería de Sanidad que ofrezca “a todos nuestros profesionales, cualquiera que sea su categoría, alojamientos dignos y gratuitos, durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, donde, voluntariamente, puedan hospedarse después de su jornada laboral”, como ya se está haciendo en otras Comunidades, cortando de esta manera una posible cadena de contagio.Gutiérrez-Rodilla recuerda que los profesionales sanitarios y no sanitarios de Sacyl están "en la primera línea de la lucha contra la pandemia"; y quieren seguir haciéndolo, pero sin la “presión"; que supone la posibilidad de ser ellos quienes vayan a llevar la enfermedad a sus casas y a su familia.El coronavirus"se extiende muy rápido y está contagiando a muchos trabajadores de la Sanidad, que siguen esforzándose y arrimando el hombro para atender a los afectados.