La Embajada de China niega haber enviado a España material defectuoso

Tras el revuelo montado por los supuestos fallos en tests rápidos de coronavirus comprados por el Gobierno de España a China y publicado este jueves por El País, la Embajada de China defiende la gestión realizada por su nación.

“Las donaciones realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como Alibaba Group no incluyen productos suministrados por Shenzhem Bloeasy Biotechnology. La compra de materiales sanitarios anunciada por el Ministerio de Sanidad de España está en curso y los materiales no han salido de China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzem Bloeasy Biotechnology no estaba incluida. Shenzem Bloeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos”, explica la Embajada de China.